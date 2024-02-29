В Самаре вынесли приговор фигурантам дела об отравлении «Мистером Сидром»

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Три фигуранта дела о хищении метилового спирта, который использовался в напитке «Мистер Сидр» получили сроки в колонии, об этом сообщает Генеральная прокуратура России в своём Telegram-канале.
Напомним, в июне 2023 года в нескольких регионах России произошли массовые отравления. Выяснилось, что все пострадавшие пили слабоалкогольные напиток «Мистер Сидр». В результате, жертвами некачественного сидра оказались свыше 40 человек, ещё более сотни потребителей пострадали.
Следствие установило, что сотрудник полиции и его знакомые организовали хищении шести тысяч литров спирта со склада.
Преступники были уверены, что воруют этиловый спирт. Позже его продали для производства «Мистера Сидра». Однако, на самом деле, на складе хранился опасный для человека метиловый спирт.
В результате, суд приговорил бывшего полицейского к 3,6 годам колонии общего режима, а его подельников — к 3,6 и 3,3 годам колонии общего и строго режима.
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Следствие установило, что сотрудник полиции и его знакомые организовали хищении шести тысяч литров спирта со склада.
«В течение трех недель в дни дежурств полицейский несколько раз пропускал грузовой автомобиль на территорию охраняемого объекта, где его соучастники – отец и сын с помощью насоса перекачивали жидкость в приготовленные пустые емкости, а затем вывозили», — уточнили в ГП.
Преступники были уверены, что воруют этиловый спирт. Позже его продали для производства «Мистера Сидра». Однако, на самом деле, на складе хранился опасный для человека метиловый спирт.
В результате, суд приговорил бывшего полицейского к 3,6 годам колонии общего режима, а его подельников — к 3,6 и 3,3 годам колонии общего и строго режима.
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Евгения Парфентьева