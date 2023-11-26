В Санкт-Петербурге домработница-мигрантка ограбила и усыпила пенсионерку

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В Санкт-Петербурге женщина, убирающаяся у 66-летней местной жительницы, ограбила её квартиру. Об этом пишет АН «Оперативное открытие».
Уточняется, что инцидент случился 24 ноября. Пенсионерка рассказала, что перед этим к ней приходила бывшая домработница и просила пустить её переночевать. Женщина согласилась, но ночью её ждал «сюрприз» — бывшая домработница и неизвестный мужчина зашли в комнату пенсионерки и стали угрожать ножом, вымогая деньги.
В результате происшествия петербурженка отдала злоумышленникам 340 тысяч рублей, банковские карты, документы, несколько мобильных телефонов и другую технику. Затем женщину принудили выпить таблетки и она уснула.
Сотрудникам полиции по горячим следам удалось задержать по подозрению в преступлении двух граждан Узбекистана, против них возбуждено уголовное дело.
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В результате происшествия петербурженка отдала злоумышленникам 340 тысяч рублей, банковские карты, документы, несколько мобильных телефонов и другую технику. Затем женщину принудили выпить таблетки и она уснула.
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Диана Аванесян