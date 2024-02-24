В Санкт-Петербурге из хостела на воде эвакуировали постояльцев

Фото: официальный сайт хостела
В ночь на 24 февраля в Санкт-Петербурге из «АкваХостела» на Петровской косе около полуночи начали выводить жильцов. Их просили сойти на берег в связи с возможным затоплением хостела, сообщает сайт 78.ru
Согласно информации агентства, ледяной покров Невы продавил боковую часть корпуса плавучего отеля. Сотрудники хостела немедленно позвонили в экстренные службы. Прибывшие спасатели эвакуировали 75 гостей из номеров, обеспечив их безопасность. Впоследствии часть воды из помещений была откачана. Никто из постояльцев или персонала не пострадал.
Директор «АкваХостела» Илья Бобров рассказал, что в корпусе образовалась трещина, через которую проникала вода. Первоочередной задачей было предотвращение затопления, поэтому сотрудники отеля занимались откачкой воды и поиском материала для заделывания пробоины.
Постояльцев, которые были вынуждены покинуть свои комнаты, эвакуировали в другие гостиницы и хостелы. Директор «АкваХостела» заверил, что паники не было, а сотрудники готовы работать с претензиями гостей и предоставить компенсации за доставленные неудобства.
«АкваХостел» расположен на Ждановской набережной и пользуется популярностью среди туристов благодаря своему уникальному расположению на воде. Верхняя палуба хостела открывает панорамный вид на Санкт-Петербург, что особенно впечатляет туристов в вечернее время.
Общая площадь «АкваХостела» составляет 1600 квадратных метров. Отель состоит из нескольких корпусов, соединенных между собой переходами. В каждом корпусе есть номера различной вместимости, от двухместных до восьмиместных.
В настоящее время устанавливается окончательная сумма ущерба, нанесенного хостелу, а также выясняются все обстоятельства происшествия.
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Директор «АкваХостела» Илья Бобров рассказал, что в корпусе образовалась трещина, через которую проникала вода. Первоочередной задачей было предотвращение затопления, поэтому сотрудники отеля занимались откачкой воды и поиском материала для заделывания пробоины.
«АкваХостел» расположен на Ждановской набережной и пользуется популярностью среди туристов благодаря своему уникальному расположению на воде. Верхняя палуба хостела открывает панорамный вид на Санкт-Петербург, что особенно впечатляет туристов в вечернее время.
Общая площадь «АкваХостела» составляет 1600 квадратных метров. Отель состоит из нескольких корпусов, соединенных между собой переходами. В каждом корпусе есть номера различной вместимости, от двухместных до восьмиместных.
В настоящее время устанавливается окончательная сумма ущерба, нанесенного хостелу, а также выясняются все обстоятельства происшествия.
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Сергей Калугин