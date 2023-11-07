В Санкт-Петербурге отставной майор МЧС убил собственного отца

Ночью в отдел полиции поступил тревожный звонок: 40-летний мужчина сообщил, что на него напали неизвестные, и одного из них он, защищаясь, убил. Приехавшие правоохранители увидели окровавленного майора МЧС в отставке и труп его 72-летнего отца.