В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды

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В Сочи постоялец отеля стал объектом полицейского вмешательства после того, как он разнес посуду, громко кричал и бегал голым по коридорам, сообщили в телеграм-канале Росгвардии Краснодарского края.
Росгвардейцы приняли меры по прекращению нарушения общественного порядка и передали молодого человека полицейским для проведения дальнейших процедур.
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Артем Кузьмин