В США 61-летняя женщина потеряла зрение после секса

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Пожилая жительница Южной Дакоты США потеряла зрения после секса. Об этом сообщает Daily Mail.
Медики провели обследование женщины. Выяснилось, что американка столкнулась с острой формой мигрени, одним из симптомов которой служит нарушение зрительной функции.
Сообщается, что после секса женщина почувствовала сильную головную боль. Она приняла несколько обезболивающих лекарств, однако они не помогли.
Обратиться за медицинской помощью женщина решилась лишь после того, как заметила, что теряет зрение. Врачи провели ей сканирование мозга, в котором обнаружили участок со сгустком крови, который сдавливал затылочную долю, отвечающую за зрение. В результате у пожилой американки был выявлен геморрагический инсульт.
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