В США выдра напала на ребёнка и утащила его под воду

Фото: istockphoto/Stephen Catterall
Около реки в американском штате Вашингтон дикая выдра напала на маленького мальчика. Она несколько раз укусила его за руку, а потом и вовсе утащила ребёнка под воду.
Малыш гулял с мамой вдоль берега реки, когда подвергся нападению этого крупного хищника, ведущего полуводный образ жизни, сообщает Fox News. Зверь несколько раз укусил ребёнка за руку, которой тот инстинктивно закрылся. Растерявшаяся мать не успела помешать атаке животного. Агрессор ухватил за одежду её сына и утащил в реку.
Когда выдра и мальчик уже почти скрылись под водой, женщина опомнилась. Она настолько резко выдернула ребёнка из зубов хищной амфибии, что он даже не успел наглотаться воды, хотя и очень испугался. Матери во время борьбы также досталось несколько укусов. Она обратилась к медикам, которые обработали раны обоим пострадавшим, а также к местному шерифу.
Представитель закона в свою очередь связался с Департаментом рыбных ресурсов и диких животных штата (WDFW). Его сотрудники выследили и ликвидировали агрессивного хищника. Специалисты отмечают, что подобные происшествия перестали быть редкостью. За последние годы это шестой случай нападения дикой выдры на человека.
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Когда выдра и мальчик уже почти скрылись под водой, женщина опомнилась. Она настолько резко выдернула ребёнка из зубов хищной амфибии, что он даже не успел наглотаться воды, хотя и очень испугался. Матери во время борьбы также досталось несколько укусов. Она обратилась к медикам, которые обработали раны обоим пострадавшим, а также к местному шерифу.
Представитель закона в свою очередь связался с Департаментом рыбных ресурсов и диких животных штата (WDFW). Его сотрудники выследили и ликвидировали агрессивного хищника. Специалисты отмечают, что подобные происшествия перестали быть редкостью. За последние годы это шестой случай нападения дикой выдры на человека.
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Александр Бойцов