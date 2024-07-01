В столичной многоэтажке мужчина с ребёнком угрожает совершить самоубийство

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В Москве мужчина с малолетним ребёнком прямо сейчас угрожает совершить суицид, об этом пишет Telegram-канал 360.
По информации СМИ, шокирующее действие разворачивается в многоэтажном доме в столичном районе Вешняки. Мужчина с восьмилетним ребёнком угрожает наложить на себя руки.
Уточняется, что житель столицы забаррикадировался дома, попасть в квартиру пока что не удаётся.
Напомним, 25 июля пассажир авиакомпании Turkish Airlines совершил самоубийство прямо на борту воздушного судна, следовавшего из Стамбула в Марракеш. Подробнее о случившемся и действиях сотрудников Turkish Airlines читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что житель столицы забаррикадировался дома, попасть в квартиру пока что не удаётся.
Напомним, 25 июля пассажир авиакомпании Turkish Airlines совершил самоубийство прямо на борту воздушного судна, следовавшего из Стамбула в Марракеш. Подробнее о случившемся и действиях сотрудников Turkish Airlines читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева