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Главная / Новости / Происшествия/ В столичной многоэтажке мужчина с ребёнком угрожает совершить самоубийство

В столичной многоэтажке мужчина с ребёнком угрожает совершить самоубийство

01 июля 2024, 10:01
Фото: iStock/shadrin_andrey

Фото: iStock/shadrin_andrey

В Москве мужчина с малолетним ребёнком прямо сейчас угрожает совершить суицид, об этом пишет Telegram-канал 360.
По информации СМИ, шокирующее действие разворачивается в многоэтажном доме в столичном районе Вешняки. Мужчина с восьмилетним ребёнком угрожает наложить на себя руки.

Уточняется, что житель столицы забаррикадировался дома, попасть в квартиру пока что не удаётся.



Напомним, 25 июля пассажир авиакомпании Turkish Airlines совершил самоубийство прямо на борту воздушного судна, следовавшего из Стамбула в Марракеш. Подробнее о случившемся и действиях сотрудников Turkish Airlines читайте в материале «Радио 1».

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#самоубийство
#москва
Губернатор Воробьёв допустил передачу части «Крокуса» под выставочные площади
01 июля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити холл» в Красногорске, возможно, после восстановления передадут под выставочные площади здания. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Там будет, скорее всего, выставочная площадь. Власти региона находятся в контакте с собственником», – сказал глава региона, комментируя РИА Новости планы по восстановлению здания.
Ранее губернатор в беседе с агентством сообщил, что концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса» больше не будет.

22 марта в концертном зале в Красногорске был совершён теракт. Нападавшие открыли огонь из автоматов по пришедшим на концерт людям и сотрудникам, а потом подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, пострадали более 550. «Крокус» практически полностью сгорел.

Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство», запрещённое в России и признанное террористической организацией. Возбуждены уголовные дела, задержаны 20 человек. 18 из них, в том числе непосредственные участники нападения, находятся под стражей.

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#теракт
#крокус сити холл
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
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Пришлось извиняться: В Видном пьяные девушки сломали городскую стелу
01 июля 2024, 09:55

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В подмосковном городе Видное две пьяные девушки сломали стелу «Я люблю Видное», об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, две девушки 19 и 20 лет сломали буквы на светящейся городской стеле. Правонарушительниц удалось отследить и задержать при помощи камер видеонаблюдения.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело, однако на допросе девушки попросили прощения за совершённый поступок и заявили, что в момент преступления были пьяны.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении дальнобойщика, который нашёл на свалке гуманитарную помощь для бойцов СВО.

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#видное
#московская область
#вандализм
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Отпуск за взятку: В Томске суд вынес приговор младшему лейтенанту
Суд в Томске оштрафовал младшего лейтенанта за получение взятки
01 июля 2024, 09:40

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор младшему лейтенанту, который позволил военнослужащему на несколько дней уехать из части за деньги, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на 2-ой Восточный окружной военный суд.
По информации СМИ, 21 сентября и 11 октября младший лейтенант Станислав Кокурин, исполняя обязанности командира батальона, получил от подчинённого деньги и разрешил ему незаконно покинуть воинскую часть. Военнослужащий отсутствовал на протяжении нескольких суток.

Суд принял решение оштрафовать Кокурина на 60 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в суд ДНР отправили дело трёх украинских боевиков, которые обстреляли автомобильный мост на автодороге «Славянск-Донецк-Мариуполь». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#томская область
#военные
#взятка
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В Твери задержан студент, планировавший массовый расстрел в своём колледже
01 июля 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

В Твери правоохранители задержали 16-летнего студента колледжа. Он планировал устроить в своём учебном заведении массовый расстрел.
Юноша по имени Тимофей учился на первом курсе Тверского технологического колледжа, передаёт телеграм-канал SHOT. Отношения с однокурсниками у него не складывались, его считали слишком замкнутым и немного странным и часто над ним подсмеивались. Однажды после очередного конфликта Тимофей сказал обидчику, что непременно убьёт его. А после в личной переписке отправил соученику целый список тех студентов, которых также намерен «ликвидировать». Список «смертников» попался на глаза родителям, те перепугались и сообщили в полицию.

Тревога оказалась не напрасной. Правоохранители нагрянули домой к Тимофею с обыском и обнаружили, что он уже успел приобрести камуфляжную форму, противогаз и тактический шлем. В поиске браузера на компьютере силовики обнаружили запросы по теме массовых расстрелов, а также статьи о винтовках, патронах и прочему снаряжению.

Студента опросили в присутствии матери, и он сознался, что действительно хотел устроить стрельбу и убить своих однокурсников. Сейчас Тимофей проходит проверку и лечение в психоневрологическом диспансере, после этого ему выберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Терроризм».

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#отношения
#тревога
#колледж
#студент
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В Приморье без вести пропал мужчина, решивший справить нужду в море
01 июля 2024, 09:06

Фото: iStock/syahrir maulana

В Приморье мужчина решил справить нужду в море и выпал за борт, кадры произошедшего публикует Telegram-канал NEWS.ru.
По информации СМИ, одновременно трагический и нелепый инцидент произошёл в Тернейском районе.
На кадрах видно, как неизвестный мужчина выходит из каюты, приближается к бортикам и начинает справлять нужду прямо в море. К несчастью, он не смог удержаться и свалился за борт.

Отмечается, что после случившегося мужчина пропал без вести, спасатели продолжают его поиски.

Ранее сотрудники ФСБ в Приморье задержали мужчину, который призывал к захвату действующей российской власти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приморский край
#море
#спасатели
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Anadolu: Экипаж севшего в Анталье израильского самолёта отказался от дозаправки
01 июля 2024, 08:40

Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

Сообщения израильских СМИ о том, что в Турции отказались дополнительно заправлять совершивший экстренную посадку израильский самолёт, не соответствуют действительности. Командир экипажа воздушного судна сам отказался от дозаправки.
Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на дипломатический источник. Самолёт израильской авиакомпании El Al, летевший из Варшавы, запросил срочную посадку после того, как одному из пассажиров на борту стало плохо. Воздушному судну было дано разрешение на экстренную посадку в турецкой Анталье. Из гуманитарных соображений должна была состояться дозаправка самолёта топливом, однако командир воздушного судна отказался от неё и решил вылететь из аэропорта.

Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года. С мая того же года Анкара заявила о полном прекращении товарооборота с еврейским государством. Он будет возобновлён только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

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#авиасообщение
#авиакомпании
#турция
#израиль
#самолет
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Политик в Германии укусил участника протеста
01 июля 2024, 05:32

Фото: iStock/PeopleImages

Политик из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Хрди вступил в драку с протестующим, передает Bild.
Инцидент произошел в городе Эссен, где в минувшие выходные проходил съезд партии, ставший местом масштабных демонстраций. По словам немецкого политика, один из протестующих напал на него и несколько раз ударил. Упав на землю, Хрди схватил протестующего за ногу и укусил его.

«Кто-то ударил меня ногой сзади по икре, я упал, а затем на меня навалились три или четыре человека. Мужчина, чью ногу я тогда укусил в целях самообороны, ранее ударил меня ногой по лицу», – рассказал политик, комментируя произошедшее.

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#германия
#драка
#протесты
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Россиянина забили насмерть на глазах детей после отказа оплатить проезд по турбазе
Россиянина забили насмерть на глазах детей после отказа оплатить проезд
01 июля 2024, 04:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В Иркутской области мужчину забили до смерти за отказ платить за проезд на туристической базе, передает Redovka.
Жена брата погибшего Ирина рассказала изданию, что две семьи поехали на Братское водохранилище. Одна из женщин была беременна, у нее был ребенок, поэтому водитель решил поехать по другому, более удобному маршруту и вернуться через территорию базы отдыха.

Однако на контрольно-пропускном пункте его остановила охранница, потребовавшая оплатить проезд. Из-за провокации мужчина попытался проехать на своем автомобиле, протаранив шлагбаум. За ним последовали владелец базы, охранник и их сообщник. Догнав, водителя избили на глазах у его детей. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.

В ходе расследования был задержан только один человек. Позднее турбаза потребовала от семьи погибшего выплатить компенсацию за материальный ущерб от сломанного шлагбаума.

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#конфликт
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#дети
#автомобиль
#охрана
#беременность
#туризм
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Силовики пришли к блогеру, организовавшему травлю врача в Дагестане из-за пациентки в никабе
Бывший вербовщик ИГИЛ* устроил травлю врача в Дагестане из-за никаба
01 июля 2024, 04:10

Фото: iStock/Dzurag

Глава Дагестана Сергей Меликов подверг критике блогера Гаджимурада Атаева, начавшего травлю врача из-за просьбы в отношении пациентки снять никаб. Руководитель региона предупредил общественника о последствиях. Спустя время к Атаеву пришли силовики. Детали скандала с участием осужденного в связях с «Исламским государством»* гражданина читайте в материале «Радио 1».

Пациентка пожаловалась после отказа врача в проведении осмотра из-за слишком закрытой одежды


Пациентка клиники пожаловалась в социальных сетях, что врач медицинского учреждения Евгения Макеева отказала ей в осмотре из-за слишком закрытой одежды. На ситуацию отреагировал помощник депутата Буйнакска и блогер Гаджимурат Атаев, ранее осужденный в Германии за вербовку в ряды «Исламского государства»*. Отбыв двухлетний срок, он вернулся в Россию, сменил имя на Хаджимурад Ханов и приступил к общественной деятельности.

В Дагестане устроили травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб
В Дагестане устроили травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб

Атаев связался с директором клиники, в которой работает Макеева, и потребовал разобраться в произошедшем. Под угрозами и давлением общественника врач записал видеоролик, в котором принесла извинения и объяснила, что не отказывала пациентке в проведении осмотра.

Глава Дагестана подверг общественника резкой критике


Глава республики Сергей Меликов выступил в защиту врача и подверг резкой критике блогера.

«Настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта», – написал он.

По мнению главы региона, Атаев не имел права оскорблять выполнявшую свой долг женщину.

«Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!» – пообещал Меликов, добавив, что общественника ожидают последствия.

Позже Атаев сообщил, что к нему домой приходили силовики, но он добровольно открывать дверь не собирается. Также он заявил, что в случае с врачом и девушкой в никабе он постарался «максимально ликвидировать конфликт».

По данным Baza, Атаев был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.

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#врач
#дагестан
#блогер
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