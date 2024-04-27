В Татарстане мужчина зарезал собаку и вынес ее во двор

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Правоохранительные органы проведут проверку в связи с сообщением о жителе Набережных Челнов, который, предположительно, зарезал собаку в своей квартире и вынес её окровавленное тело во двор, где играли дети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональном ГУ МВД.
«Полиция проведёт проверку», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.В социальных сетях распространилось видео, снятое камерой наблюдения в подъезде жилого дома. На записи видно, как мужчина сначала заманивает собаку в подъезд, а затем на руках выносит окровавленное тело животного.
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