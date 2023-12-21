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В Татарстане при взрыве газа в доме пострадали четыре человека

21 декабря 2023, 10:46
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Взрыв бытового газа произошел в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в телеграм-канале.
Отмечается, что в результате взрыва четыре человека пострадали. ЧП произошло по адресу улица Центральная, 7.

Как стало известно, после взрыва не произошло возгорания. На данный момент устанавливаются причины и повреждения. Благодаря административным усилиям в Доме культуры в Осиново открыт пункт временного размещения.


Ранее сообщалось, что 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

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#взрыв газа
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При падении льда с крыши военкомата в Люберцах погиб замдиректора фирмы «ОКБ Металл цех»
Скончался один из пострадавших при падении льда с крыши военкомата в Люберцах
21 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/tumsasedgars

При падении падения льда с крыши военкомата в Люберцах погиб замгендиректора подмосковной производственной компании. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 34-летний Фёдор Кузьмин скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в сознание. Уточняется, что от удара сверху у него сломался позвоночник в области поясницы. Также у него был диагностирован разрыв печени, после чего началось внутреннее кровотечение.

Мужчина был заместителем генерального директора в подмосковной фирме «ОКБ Металл цех», которая занимается производством лестниц. Он стоял в очереди, чтобы встать на воинский учет по месту прописки. У него осталось трое детей.

Напомним, накануне утром у военкомата в Люберцах собралась очередь, чтобы встать на учёт по прописке. В этот момент с крыши упало несколько ледяных кусков прямо на головы людям.

В итоге пострадали четыре человека. После осмотра их госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
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Врачи рассказали о состоянии детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер
Минздрав: у 80 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер, признаки ОРВИ
21 декабря 2023, 11:00

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Более чем у 80 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер, обнаружены признаки ОРВИ. Семь из пострадавших детей находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Саратовской области.
Ранее сообщалось, что у 12-летней девочки, которая умерла в поезде Тюмень - Адлер выявлен грипп А, так же как и у 15 госпитализированных детей, ехавших из лагеря.

Напомним, группа возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.

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Женщина испытала редкий во время менструации симптом и лишилась части матки
AJCR: Женщина после болезненной менструации лишилась слизистой оболочки матки
21 декабря 2023, 10:46

Фото: istock / Domepitipat

В Мексике 43-летняя женщина лишилась слизистой оболочки матки, испытав редкий симптом болезненной менструации. Об этом сообщает American Journal of Case Reports.

Мексиканка обратилась к медикам, так как чувствовала сильную боль внизу живот во время ментсруации. Врачи осмотрели ее и обнаружили обильное кровотечение и фрагменты тканей. Удавил их, они поняли, что слизистая оболочка, находящаяся на внутренней стенки матки, полностью отделилась и вышла наружу.

Журнал отмечается, что обычно стенки с целью задерживания сперматозоидов становятся толще во время овуляции. Если беременность не наступает, излишки тканей выходят из организма во время менструации. В редких случаях отторгается вся оболочка матки, а не только отдельные фрагменты.

Отторжения слизистой оболочки могло произойти из-за внематочной беременности или приема противозачаточных препаратов.

После осмотра женищну выписали, ее жизни ничего не угрожает.

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#врачи
#женщина
#журнал
#беременность
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У погибшей в поезде Тюмень-Адлер девочки обнаружен грипп А
21 декабря 2023, 10:45

Фото: iStock/angelp

У 12-летней девочки, которая умерла в поезде Тюмень - Адлер выявлен грипп А, так же как и у 15 госпитализированных детей, ехавших из лагеря. Об этом сообщает саратовский Роспотребнадзор.
Всего в поезде было 125 несовершеннолетних. Сейчас у ещё 60 из них есть признаки ОРВИ.

Напомним, группа возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.

Всех детей направили на автобусах в инфекционную больницу. У 46 из них была повышена температура тела. По данным Роспотребнадзора, у детей выявили грипп А, который является самым распространенным видом.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят проверку в лагере «Олимпийская ребячка», где отдыхали заболевшие дети.

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#дети
#грипп
#температура
#орви
#симптомы
#девочка
#сибирь
#школьница
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Стало известно, какую инфекцию выявили у детей из поезда Тюмень - Адлер, где умер ребенок
Роспотребнадзор: у детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп А
21 декабря 2023, 10:37

Фото: iStock/urfinguss

У детей из поезда, следовавшем из Тюмени в Адлер, в котором умерла 12-летняя девочка, выявлен грипп А. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Напомним, в поезде Тюмень — Адлер обнаружили обездвиженную 12-летнюю школьницу. Помимо этого, с поезда в Саратовской области сняли более 100 детей, около 30 из них госпитализировали.

Всех детей направили на автобусах в инфекционную больницу. У 46 из них была повышена температура тела. По данным Роспотребнадзора, у детей выявили грипп А, который является самым распространенным видом.

Сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят проверку в лагере «Олимпийская ребячка», где отдыхали заболевшие дети.

Сообщается, что группа из 125 детей возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.

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#сибирь
#школьница
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Заключённый за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что США бросили его
Осужденный в РФ за шпионаж американец Уилан заявил, что США его бросили
21 декабря 2023, 10:09

Фото: istock / OlFedv

Осужденный в РФ за шпионаж гражданин США Пол Уилан заявил, что чувствует себя «брошенным» властями Штатов. Пол считает, что решение Белого дома не добавлять его в сделки по обмену это «серьезное предательство». Об этом он рассказал телеканалу BBC в телефонном разговоре.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время шпионской акции. Защита заявляет, что он стал жертвой провокации: Полу передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Американец в последнем слове сказал, что шпионажем не занимался. Мужчину приговорили к 16 годам колонии.

«Я знаю, что у США есть самые разные предложения, но они не те, чего хотят русские. Поэтому они перебирают варианты, чтобы посмотреть, какой из них сработает. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь проходит», – поделился заключенный.
Сейчас Уилан отбывает свое наказание в колонии в Мордовии.

Ранее сообщалось, что в США мужчину оправдали и отменили приговор после 48 лет тюрьмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Потеряла сознание: подробности гибели девочки в поезде Тюмень – Адлер
«112»: в поезде Тюмень — Адлер скончалась школьница по пути из детского лагеря
21 декабря 2023, 09:47

Фото: istock / Mikhail Strogalev

В поезде Тюмень — Адлер обнаружили обездвиженную 12-летнюю школьницу. Помимо этого, с поезда в Саратовской области сняли более 100 детей, около 30 из них госпитализировали. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Сообщается, что группа из 125 детей возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.

Все 136 человек, 125 из которых — дети, направлены в инфекционную больницу Саратова. Известно, что все ребята родом из ЛНР.

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#дети
#температура
#орви
#симптомы
#медсестра
#школьница
#смерть
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В Иране повесили «невесту-ребенка» Самиру Сабзиан
В Иране за убийство супруга казнили женщину, которая вышла замуж в 15 лет
21 декабря 2023, 09:20

Фото: istock / Tashka

В Иране 20 декабря казнили через повешение 29-летнюю Самиру Сабзиан, известную как «невеста-ребенок». Об этом информирует иранская правозащитная организация Iran Human Rights (IHR).

Девушка приговорена к смертной казни за расправу над мужем, который по словам родных Самиры, постоянно насиловал ее. IHR обращает внимание на то, что Сабзиан стала восемнадцатой за 2023 год женщиной, которую иранские власти решили казнить.

Сабзиан вышла замуж в 15 лет. В 19 лет ее задержали по подозрению в убийстве супруга и приговорили к смертной казни. Однако исполнение приговора отложили и женщина провела в тюрьме 10 лет.

По данным IHR, у женщины было две детей, один из которых только родился. Встретится с детьми ей позволили только один раз — в начале декабря, незадолго до повешения.

Сообщается, что за 2022 год в Иране казнили не меньше 582 человек, что на 75% больше в сравнении с 2021-м.

Ранее сообщалось, что власти Сингапура казнили женщину впервые за почти 20 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#женщина
#женщины
#человек
#девушка
#смертная казнь
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Россиянка убила мужа из-за алкоголя и попала под суд
На Амуре пройдет суд над женщиной, расправившейся с мужем из-за алкоголя
21 декабря 2023, 08:48

Фото: istock / Zolnierek

В Амурской области суд рассмотрит дело 54-летней женщины за убийство мужа. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 29 сентября на улице Первомайской в селе Ивановка супруги выпивали. Они начали ругаться из-за спиртного. В ходе конфликта женщина взяла нож и ударила мужа в грудь. Мужчина скончался на месте.

По факту убийства возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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До этого сообщалось, что в Индии мужчина отрубил голову жене из-за того, что она вовремя не принесла любимый чай. В ходе ссоры мужчина схватил меч и отрубил 50-летней жене голову. Всё произошло на глазах у одного из сыновей пары. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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