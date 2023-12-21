В Татарстане при взрыве газа в доме пострадали четыре человека

При падении падения льда с крыши военкомата в Люберцах погиб замгендиректора подмосковной производственной компании. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.

Согласно сообщению, 34-летний Фёдор Кузьмин скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в сознание. Уточняется, что от удара сверху у него сломался позвоночник в области поясницы. Также у него был диагностирован разрыв печени, после чего началось внутреннее кровотечение.



Мужчина был заместителем генерального директора в подмосковной фирме «ОКБ Металл цех», которая занимается производством лестниц. Он стоял в очереди, чтобы встать на воинский учет по месту прописки. У него осталось трое детей.



Напомним, накануне утром у военкомата в Люберцах собралась очередь, чтобы встать на учёт по прописке. В этот момент с крыши упало несколько ледяных кусков прямо на головы людям.



В итоге пострадали четыре человека. После осмотра их госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Элина Позднякова