В Татарстане при взрыве газа в доме пострадали четыре человека

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Взрыв бытового газа произошел в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в телеграм-канале.
Отмечается, что в результате взрыва четыре человека пострадали. ЧП произошло по адресу улица Центральная, 7.
Как стало известно, после взрыва не произошло возгорания. На данный момент устанавливаются причины и повреждения. Благодаря административным усилиям в Доме культуры в Осиново открыт пункт временного размещения.
Ранее сообщалось, что 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
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Как стало известно, после взрыва не произошло возгорания. На данный момент устанавливаются причины и повреждения. Благодаря административным усилиям в Доме культуры в Осиново открыт пункт временного размещения.
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Екатерина Коршунова