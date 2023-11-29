В Томске возбудили уголовное дело после смерти младенца от менингококка

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Следователи в Томске возбудили уголовное дело после смерти полугодовалой девочки от менингококковой инфекции, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 13 сентября в больницу поступила 28-летняя мать и её полугодовалая дочь с подозрением на менингококковую инфекцию.
Мать с дочерью проживали в городе Северска, однако, их госпитализировали в в детскую инфекционную больницу имени Сибирцева в Томске.
Вечером 13 сентября девочка скончалась от острой бактериальной инфекции, спасти её не удалось. Следователи подозревают, что ребёнок умер в результате непрофессионально оказанной помощи врачей.
В настоящий момент уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в отношении неустановленного сотрудника из числа медицинского персонала больницы.
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Мать с дочерью проживали в городе Северска, однако, их госпитализировали в в детскую инфекционную больницу имени Сибирцева в Томске.
В настоящий момент уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в отношении неустановленного сотрудника из числа медицинского персонала больницы.
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Евгения Парфентьева