В центре Москвы девочка выпала из окна девятого этажа и осталась жива

17 июля 2026, 23:15

В центре Москвы малолетняя школьница выжила после падения из окна девятого этажа

Фото: iStock/opolja

В центре Москвы малолетняя школьница выжила после падения из окна девятого этажа. Об этом сообщает «Московский комсомолец».





Трагедия произошла в четверг вечером. Девочка сидела на подоконнике рядом с распахнутым окном и смотрела на улицу, но в какой-то момент потеряла равновесие. Родственники, находившиеся в соседней комнате, услышали её крик и бросились в помещение, однако застали лишь пустую комнату. К счастью, пострадавшая осталась жива.



Школьницу госпитализировали в тяжёлом состоянии – врачи оценивают её положение как стабильно тяжёлое. Семья девочки недавно переехала в столицу из Поволжья и снимает квартиру в центре. Близкие рассказали, что пострадавшая ни в коем случае не хотела навредить себе, однако она любила забираться на подоконник и сидеть там – эта привычка, видимо, и сыграла роковую роль.