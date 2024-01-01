В Тверской области девочка упала в реку и утонула

Фото: iStock/Nastco
Двое детей упали в реку в Тверской области. Об этом сообщила прокуратура в своем телеграм-канале.
Сообщается, что мальчика четырех лет удалось спасти очевидцу. Его доставили в медицинское учреждение.
При этом семилетняя девочка утонула в акватории реки Городня. Ее тело на данный момент не обнаружили.
По предварительным данным, дети оступились и упали в реку. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.
Ранее сообщалось, что в Москве скончалась годовалая девочка, которую мать оставила без присмотра в ванной. Медики пытались сохранить жизнь ребенку, но несмотря на всю медицинскую помощь, малышка скончалась. По факту гибели ребенка организована проверка.
Читайте также:
Мужчина утонул в собственном унитазе в Подмосковье
Девочка-подросток утонула на тренировке в подольском бассейне
В Москве годовалая девочка утонула в ванной
При этом семилетняя девочка утонула в акватории реки Городня. Ее тело на данный момент не обнаружили.
Ранее сообщалось, что в Москве скончалась годовалая девочка, которую мать оставила без присмотра в ванной. Медики пытались сохранить жизнь ребенку, но несмотря на всю медицинскую помощь, малышка скончалась. По факту гибели ребенка организована проверка.
Читайте также:
Мужчина утонул в собственном унитазе в Подмосковье
Девочка-подросток утонула на тренировке в подольском бассейне
В Москве годовалая девочка утонула в ванной
Екатерина Коршунова