В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник, водитель погиб

Фото: iStock/maxim4e4ek
В приморском городе Уссурийск при обстреле автомобиля Land Cruiser со стороны неустановленных лиц погиб мужчина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СУ СК РФ.
«6 ноября возле магазина на Владивостокском шоссе в городе Уссурийске неизвестный произвел выстрелы в 29-летнего водителя автомобиля Land Cruiser, в результате последний скончался от полученных ранений», — проинформировали в СК.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство) УК РФ.
Читайте также:
Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешёл с крыши на верхний этаж
В Забайкалье рабочий погиб, упав с высоты во время ремонта в шахте
В Москве школьник порезал отцу лицо
Диана Аванесян