В Ванкувере молния ударила в самолёт, на борту которого были более 500 человек

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Молния ударила прямо в самолёт с 550 пассажирами на борту, который вылетел из международного аэропорта Ванкувера, сообщают CityNews. Произошедшее случайно снял студент-пилот, который хотел запечатлеть момент взлета своего любимого Boeing 777-300.
По данным Национальной метеорологической службы США, пассажирские самолеты поражаются молнией в среднем один или два раза в год.
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