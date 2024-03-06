В Ванкувере молния ударила в самолёт, на борту которого были более 500 человек

Молния ударила прямо в самолёт с 550 пассажирами на борту, который вылетел из международного аэропорта Ванкувера, сообщают CityNews. Произошедшее случайно снял студент-пилот, который хотел запечатлеть момент взлета своего любимого Boeing 777-300.





Лайнер авиакомпании Air Canada направлялся в Лондон, и после попадания в него электрического разряда продолжил двигаться по пути. Со слов местного пилота, трагедии получилось избежать благодаря специальной системе подавления молний, которая установлена на лайнере. Из сотен находившихся на борту пассажиров также никто не пострадал.