В Волгоградской области разбился парашютист

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Парашютист с более чем 140 прыжками на счету погиб из-за сильного порыва ветра при посадке на базу авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» в Волгоградской области.
«Сегодня на базе центра тренировались опытные спортсмены, включая 32-летнего парашютиста, за плечами которого было 141 прыжок. В результате неожиданного порыва ветра он получил травмы при приземлении, ударившись о столб», — цитирует представителя клуба РИА Новости.Собеседник агентства пояснил, что мужчина перед прыжком прошел медицинский осмотр и получил допуск. В клубе «Юный ястреб» отметили, что накануне прыжков стояла благоприятная погода.
В областном комитете здравоохранения добавили, что пострадавший был доставлен в больницу города Волжский, но несмотря на усилия врачей, он скончался в реанимации.
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