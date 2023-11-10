В Якутии медведь напал на двух бурильщиков

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Медведя пытались отогнать криками, огнетушителями, но хищнику было всё равно.
Baza пишет, что сначала медведя заметили собаки. Рабочие, которые собирались покурить, увидели медведя слишком поздно. Хищник успел напасть на одного рабочего.
Мужчины пытались отвлечь хищника. В итоге рабочему удалось освободиться, но зверь напал на другого рабочего. Животное отгоняли всеми возможными способами, но он не реагировал. Второй пострадавший тоже смог отбиться. Зверь убежал. На место вызвали охотника. Он застрелил животное.
У обоих пострадавших рваные раны, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Мужчины пытались отвлечь хищника. В итоге рабочему удалось освободиться, но зверь напал на другого рабочего. Животное отгоняли всеми возможными способами, но он не реагировал. Второй пострадавший тоже смог отбиться. Зверь убежал. На место вызвали охотника. Он застрелил животное.
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Мария Фирсова