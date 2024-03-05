Виновному в гибели 13 человек из-за пожара в клубе участнику СВО запросили 16 лет тюрьмы

Фото: istockphoto/Zolnierek
Прокурор запросил 16 лет лишения свободы для бывшего участника специальной военной операции сержанта Станислава Ионкина. Его судят за выстрел из ракетницы, после которого возник пожар в костромском клубе «Полигон», в котором погибли 13 человек.
Инцидент с участием Ионкина произошёл в клубе в ночь на 5 октября 2022 года, сообщает «РБК». Тогда около двух часов ночи у входа в клуб вспыхнула драка. Причём, по словам очевидцев, зачинщиком конфликта выступил именно сержант, так как был пьян. Сначала он, чтобы напугать оппонентов, выстрелил из ракетницы в воздух. Второй выстрел он произвёл уже внутри клуба, где потасовка продолжилась.
После этого вспыхнули пластиковые панели, которыми был отделан потолок. Одноэтажное здание площадью около 3,5 тысячи квадратных метров очень быстро заволокло едким дымом. Люди бросились к выходу, но из-за «вертушки» в дверях покинуть помещение было трудно. Около 250 человек смогли выбраться из клуба самостоятельно либо с помощью спасателей. 13 человек погибли от огня и дыма. Ещё девять были госпитализированы.
Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev
Уголовное дело в отношении Ионкина возбудили в тот же день. Изначально ему инкриминировали причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Однако в ходе расследования обвинение бывшему участнику СВО ужесточили. Теперь ему вменяется в вину убийство двух и более человек, причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений. Второе обвинение, в отличие от первого, подсудимый не признал.
Защита Ионкина настаивает на том, что из-за последствий контузии обвиняемый не отдавал отчёта в своих действиях и не осознавал последствий выстрела из ракетницы в потолок. Сторона обвинения в качестве отягчающего обстоятельства приводит тот факт, что в данном случае речь не может идти о самозащите, так как сержант сам выступил агрессором при начале конфликта.
Фото: istockphoto/Sinenkiy
В результате прокурор запросил для Ионкина 16 лет лишения свободы. Кроме того, обвинение требует удовлетворить иски к нему на сумму 46 миллионов рублей, а также лишить сержанта звания и медали «За отвагу». В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении в отношении депутата Костромской областной думы, владельца ночного клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева и директора фирмы «Империя» Натальи Беленоговой, компания которой занималась организацией работы клуба. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц
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После этого вспыхнули пластиковые панели, которыми был отделан потолок. Одноэтажное здание площадью около 3,5 тысячи квадратных метров очень быстро заволокло едким дымом. Люди бросились к выходу, но из-за «вертушки» в дверях покинуть помещение было трудно. Около 250 человек смогли выбраться из клуба самостоятельно либо с помощью спасателей. 13 человек погибли от огня и дыма. Ещё девять были госпитализированы.
Уголовное дело в отношении Ионкина возбудили в тот же день. Изначально ему инкриминировали причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Однако в ходе расследования обвинение бывшему участнику СВО ужесточили. Теперь ему вменяется в вину убийство двух и более человек, причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений. Второе обвинение, в отличие от первого, подсудимый не признал.
Защита Ионкина настаивает на том, что из-за последствий контузии обвиняемый не отдавал отчёта в своих действиях и не осознавал последствий выстрела из ракетницы в потолок. Сторона обвинения в качестве отягчающего обстоятельства приводит тот факт, что в данном случае речь не может идти о самозащите, так как сержант сам выступил агрессором при начале конфликта.
Фото: istockphoto/Sinenkiy
В результате прокурор запросил для Ионкина 16 лет лишения свободы. Кроме того, обвинение требует удовлетворить иски к нему на сумму 46 миллионов рублей, а также лишить сержанта звания и медали «За отвагу». В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении в отношении депутата Костромской областной думы, владельца ночного клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева и директора фирмы «Империя» Натальи Беленоговой, компания которой занималась организацией работы клуба. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц
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Александр Бойцов