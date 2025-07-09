«Вырезали всех»: В российском посёлке нашли тела супругов и их убитых питомцев

09 июля 2025, 13:34

Под Выборгом найдены супруги с пулевыми ранениями, а их домашние животные зарезаны

gorodenkoffgorodenkoff

В Ленинградской области обнаружили супружескую пару с огнестрельными ранениями и их убитых животных. Подробности сообщает РЕН ТВ.