«Вырезали всех»: В российском посёлке нашли тела супругов и их убитых питомцев
Под Выборгом найдены супруги с пулевыми ранениями, а их домашние животные зарезаны
В Ленинградской области обнаружили супружескую пару с огнестрельными ранениями и их убитых животных. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Страшная находка была обнаружена в посёлке Лужайка Выборгского района. В высокой траве за домом были найдены мертвыми 36-летний мужчина и 30-летняя женщина, которые являлись мужем и женой. Рядом с хозяевами участка находились трупы их собаки и кошки. Животные были зарезаны.
Обстоятельства гибели россиян выясняются.
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