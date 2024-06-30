Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на острове Гидра

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Сотрудники греческой прокуратуры предъявили уголовные обвинения в соучастии в поджоге соснового леса на острове Гидра (Идра). Обвиняемые уже покинули страну, поэтому запрошена помощь властей Казахстана.
Как считают следователи, иностранные граждане запускали петарды и прочую пиротехнику с яхты «Персефони 1», стоявшей на якоре вблизи побережья Гидры. Из-за этого, по заявлению пожарных, в сосновом лесу на берегу возник пожар, передаёт местная газета Kathimerini. Прокуратура инициировала уголовное преследование пассажиров указанной яхты по обвинению в соучастии в поджоге леса.
Пожарные инспекторы отправились в бухту, где возник пожар, и нашли там остатки петард. К тому времени арендаторы яхты уже покинули страну, не будучи допрошенными. Местный телеканал утверждает, что среди нанимателей судна был известный казахский бизнесмен. Прокуратура Греции обратилась за содействием к властям Казахстана.
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