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Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на острове Гидра

30 июня 2024, 15:52
Фото: istockphoto/mikolajn

Фото: istockphoto/mikolajn

Сотрудники греческой прокуратуры предъявили уголовные обвинения в соучастии в поджоге соснового леса на острове Гидра (Идра). Обвиняемые уже покинули страну, поэтому запрошена помощь властей Казахстана.


Как считают следователи, иностранные граждане запускали петарды и прочую пиротехнику с яхты «Персефони 1», стоявшей на якоре вблизи побережья Гидры. Из-за этого, по заявлению пожарных, в сосновом лесу на берегу возник пожар, передаёт местная газета Kathimerini. Прокуратура инициировала уголовное преследование пассажиров указанной яхты по обвинению в соучастии в поджоге леса.

Пожарные инспекторы отправились в бухту, где возник пожар, и нашли там остатки петард. К тому времени арендаторы яхты уже покинули страну, не будучи допрошенными. Местный телеканал утверждает, что среди нанимателей судна был известный казахский бизнесмен. Прокуратура Греции обратилась за содействием к властям Казахстана.

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#пиротехника
В Индии пятеро военных погибли при переправе танка через реку
30 июня 2024, 15:10

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Пятеро индийских военнослужащих погибли в горной союзной территории Ладакх при переправе их танка через реку Шайок. Об этом сообщили в 14-м корпусе сухопутных войск Индии, где служили погибшие.
В сообщении пресс-службы воинского соединения указано, что танк застрял во время переправы из-за внезапного и резкого подъёма уровня воды в реке. На место прибыли спасатели, но из-за сильного течения и высокого уровня воды они не смогли провести спасательную операцию. Все пять членов экипажа танка утонули. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил соболезнования родным и близким погибших и добавил, что он глубоко опечален случившимся.

Ладакх является приграничной территорией Индии с Китаем. Здесь с мая 2020 года наблюдается напряженная обстановка. Обе страны наращивают военное присутствие в регионе.

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В Рязани сгорел дом Циолковского — видео
В Рязани сгорел дом Циолковского
30 июня 2024, 14:50

Фото: istockphoto/photovs

Ночью 30 июня в Рязани сгорел дом основоположника практической космонавтики Константина Циолковского. Об этом сообщила журналистка Анна Герцовская.
В своём телеграм-канале она написала, что ехала в машине с коллегой из другого города, когда заметила пылающий дом. Тот удивился факту, что горит дом великого учёного.

«В Рязани люди слишком заняты, ну никак нет времени заниматься народным достоянием», — с грустью ответила ему журналистка.

Сообщение на пульт дежурного по городу поступило в 5:30 утра. Сотрудники пожарно-спасательной службы МЧС прибыли на место возгорания через несколько минут. Уже в 5:40 пожар был потушен. В тушении огня участвовали 15 человек личного состава и пять единиц специальной техники. Жертв и пострадавших нет.





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#люди
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СКР возбудил дело против дальнобойщика, нашедшего на свалке гумпомощь для СВО
30 июня 2024, 14:02

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении дальнобойщика, обнаружившего гуманитарную помощь для бойцов СВО. Об этом пишет портал «161.ru».
Уточняется, что дело возбуждено по статье УК РФ о незаконном хранении боеприпасов.

По словам самого Александра Закутнего, речь идёт об охотничьих патронах, которые лежали у него в сейфе под диваном с 2018 года. Также, по данным следствия, дальнобойщик может хранить дома наркотические вещества и боеприпасы.

В январе этого года Закутний обнаружил на свалке в Амвросиевке в ДНР гуманитарную помощь для бойцов СВО. Она, по его словам, была раскатана бульдозером и трактором. Там находились лекарства, носилки, подсумки, средства личной гигиены. Часть этих товаров он смог собрать и передать бойцам в госпитали.

С момента обнаружения гумпомощи к дальнобойщику начали регулярно приходить сотрудники правоохранительных органов, проводить обыски и допросы.

Закутний пояснил, что у обнаруженных у него дома охотничьих патронов, купленных в специализированном магазине, истекла лицензия. Дальнобойщик забыл их выкинуть, поэтому теперь его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.

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#следственный комитет
#уголовное дело
#гуманитарная помощь
#сво
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В Петербурге семилетнюю девочку унесло на лодке в Финский залив
В Петербурге семилетняя девочка спаслась с унесённой в Финский залив лодки
30 июня 2024, 12:12

Фото: iStock/Spivak222

В Петербурге семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесённой в Финский залив лодки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что мужчина плавал на надувной лодке в акватории Финского залива с семилетней дочерью и 13-летним сыном. В какой-то момент мальчик упал за борт и мужчина поспешил спасти его. Они смогли выбраться на берег. Вскоре к суше приплыла их лодка, однако оставленной в ней девочки не оказалось.

Сотрудники МЧС провели пятичасовую поисковую операцию, которая завершилась успешно. Выяснилось, что лодку начало уносить в залив. Тогда девочка выпрыгнула из неё и поплыла к берегу. Ребёнка госпитализировали.

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#лодка
#ребёнок
#мчс
#спасение
#санкт-петербург
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«Страна.ua»: В Одессе неподалёку от пляжа с купающимися произошёл взрыв
30 июня 2024, 11:52

Фото: istockphoto/DmitryPK

В Одессе неподалёку от пляжа произошёл мощный взрыв. Столб воды поднялся в воздух в нескольких метрах от берега.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что взрыв произошёл совсем рядом с купающимися людьми. По счастливой случайности никто не пострадал. Очевидцы предполагают, что это могла сдетонировать морская мина. Видеокадры взрыва издание опубликовало в своём телеграм-канале.

ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный после начала спецоперации. Украинские мины часто отрываются и взрываются на отмелях. Были случаи, когда смертоносные снаряды выбрасывало на берег. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее указывала, что подобные действия угрожают судоходству и жителям прибрежных регионов из-за неконтролируемого дрейфа мин.

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#взрыв
#мария захарова
#одесса
#мид рф
#мина
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Вертолёт с пассажирами совершил жёсткую посадку в Иркутской области
30 июня 2024, 11:48

Фото: iStock/BogdanV

Вертолёт Ми-8 произвёл жёсткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Отмечается, что вертолёт авиакомпании «Ангара» выполнял рейс по усилению группировки сотрудников МЧС, ликвидирующих пожары в Бодайбинском районе. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и трое членов экипажа. По невыясненным обстоятельствам судно совершило аварийную посадку в 200 км от Бодайбо. Все находящиеся на борту люди выжили.

В скором времени к месту посадки вылетит другой вертолёт с техниками, которые заберут людей и определят причины экстренной посадки, уточнил губернатор.

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#вертолёт
#иркутская область
#губернатор
#мчс
#пожар
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Сотрудница соцслужбы надругалась над 13-летним подростком
Fox News: сотрудница соцслужбы надругалась над 13-летним подростком в США
30 июня 2024, 11:37

Фото: iStock/gan chaonan

Сотрудница социальной службы получила четыре года тюрьмы за домогательства в отношении несовершеннолетнего школьника и угрозы его семье. О происшествии в американском штате Огайо сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что 24-летняя Пэйтон Шайрс оказывала помощь 13-летнему подростку из приёмной семьи. Во время одного из посещений мальчика женщина надругалась над ним. Об этом узнала мать подростка, обнаружившая подозрительную переписку сына с Шайрс. В ней женщина спрашивала мальчика, удалил ли он определённое видео сексуального характера.

В результате полицейские организовали трёхсторонний телефонный разговор между работницей соцслужбы и мамой подростка, в ходе которого первая призналась в содеянном. Её приговорили к четырём годам лишения свободы.

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#сша
#насилие
#полиция
#тюрьма
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Активисты сорвали выступление британского политика Фараджа плакатом с Путиным
30 июня 2024, 07:52

Фото: РИА Новости/Стрингер

Выступление одного из идеолjгов Brexit, лидера британской популистской правой партии Reform UK Найджела Фараджа было сорвано. Группа активистов опустили за его спиной дистанционно управляемый баннер с изображением Владимира Путина.
По сообщению издания The Independent, портрет российского лидера на плакате был снабжён надписью: «Я люблю Найджела». Работники зала пытались убрать баннер под возмущённые крики присутствующих с требованиями немедленно сорвать его. Ответственность за проведение акции взяла на себя организация Led by Donkeys, которая также разместила запись инцидента в своих социальных сетях.

Как отмечает издание, ранее Фарадж рассказывал, что ему не нравится Путин как личность, но он восхищается российским лидером как главой государства и политическим деятелем, потому что «ему удалось взять контроль над Россией».

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#контроль
#акции
#работники
#путин
#запись
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В Нигерии при террористических актах погибли 18 человек
30 июня 2024, 07:34

Фото: istockphotoAlexLMX

В нигерийском штате Борно произошла серия взрывов, в результате которых погибли по меньшей мере 18 человек. Ещё 48 получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные местного агентства по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что первый взрыв прогремел в субботу, 29 июня, около 15:00 (17:00 по московскому времени) на свадебной церемонии. Спустя несколько минут ещё один взрыв раздался в главной больнице города Гвоза в штате Борна. Во время похорон погибших в результате этих терактов очередной террорист-смертник привёл в действие ещё одну бомбу.

Погибли 18 человек, ещё 48 ранены. Среди погибших есть дети и беременные женщины. По сообщению главы управления по чрезвычайным ситуациям Баркиндо Саиду, степень тяжести травм варьируется от разрывов брюшной полости и переломов черепа до перелома конечностей. Пока никто не взял на себя ответственность за совершение терактов.

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