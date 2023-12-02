Воспитательница детсада в Подмосковье трижды ударила ребёнка карандашом

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Воспитательница детского сада в Подмосковье трижды ударила ребёнка карандашом якобы из-за нарушения дисциплины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Воспитанник детского сада №6 в Кубинке (Одинцовский район) рассказал, что случайно задел карандашом своего друга. После этого воспитательница выхватила у мальчика этот карандаш и нанесла им множественные удары. Она остановилась лишь после того, как мальчик с криками от боли упал на пол.
После содеянного воспитательница смазала раны йодом и попросила мальчика оставить в секрете всё, что произошло. Но вечером родители во время купания сына заметили множественные раны. Во время разговора с родителями ребёнок рассказал, что его воспитательница неоднократно подобным образом поступала и с другими детьми.
Родители мальчика обратились в полицию с требованием провести проверку и наказать воспитательницу.
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После содеянного воспитательница смазала раны йодом и попросила мальчика оставить в секрете всё, что произошло. Но вечером родители во время купания сына заметили множественные раны. Во время разговора с родителями ребёнок рассказал, что его воспитательница неоднократно подобным образом поступала и с другими детьми.
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Анастасия Чинкова