ВСУ ударили по детскому саду в российском регионе





По его словам, в результате удара, в здании детского сада оказались разбиты окна и повреждены фасады.В результате атаки ВСУ, пострадавших нет.Прежде сообщалось, что украинские военные нанесли удар с использованием дронов по Белгородской области. В результате попадания снаряда в жилой дом, погибла 16-летняя девочка.В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении за суткиРоссийские военные сбили американский вертолет с десантом ВСУ в зоне СВОПодполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотников ВСУ