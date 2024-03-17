ВСУ ударили по детскому саду в российском регионе

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ВСУ нанесли удар по территории детского сада в поселке Брилёвка Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате удара, в здании детского сада оказались разбиты окна и повреждены фасады.
В результате атаки ВСУ, пострадавших нет.
Прежде сообщалось, что украинские военные нанесли удар с использованием дронов по Белгородской области. В результате попадания снаряда в жилой дом, погибла 16-летняя девочка.
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Анастасия Хохлова