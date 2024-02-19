WAFA: Более 70 мирных граждан погибли в результате удара Израиля по сектору Газа

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Более 70 мирных жителей погибли в ходе израильских ударов по сектору Газа вечером в воскресенье 18 февраля, сообщило палестинское новостное агентство WAFA со ссылкой на представителей медицинской службы.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда вооруженные члены группировки ХАМАС вторглись на израильские территории и установили контроль над несколькими районами и военными объектами региона. Также были нанесены массированные ракетные удары. Атака стала беспрецедентной за все время конфликта, длящегося более 75 лет. В качестве ответных действий, армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции на территории сектора Газа.
С израильской стороны жертвами обострившегося конфликта стали более 1,4 тысячи человек. Около 5,2 получили ранения. Министерство здравоохранения Палестины сообщило о восьми тысячах погибших с начала военных действий. Ранения получили более 19 тысяч человек.
При это, уже сейчас все больницы сектора Газа остались без топлива и не могут оказывать пострадавшим необходимую медицинскую помощь. К тому же, большинство из них полностью разрушены под ударами израильских ракет.
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С израильской стороны жертвами обострившегося конфликта стали более 1,4 тысячи человек. Около 5,2 получили ранения. Министерство здравоохранения Палестины сообщило о восьми тысячах погибших с начала военных действий. Ранения получили более 19 тысяч человек.
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