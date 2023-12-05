WCVB-TV: На Багамах акула растерзала женщину через день после свадьбы

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Неподалеку от острова Нью-Провиденс, входящего в состав Багамских островов, акула напала на 44-летнюю туристку из США. Получив многочисленные травмы от зубов хищника, женщина не выжила.
Женщина получила рваные раны от зубов хищницы на туловище, бедре и руке. Вскоре подоспевший спасатель вытащил ее из воды и оказал первую помощь. Затем он доставил пострадавшую на берег, где медики провели ей сердечно-легочную реанимацию, но спасти новобрачную не удалось. В настоящее время неизвестно, какая именно акула набросилась на туристку.
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Александр Бойцов