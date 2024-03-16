«За нами гонятся. Помолитесь»: Россиянку похитили в Мексике и требуют выкуп

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23-летняя туристка из РФ сообщила, что её похитили в Мексике. Она написала родным, что её взяли в заложники члены местного картеля и потребовали выкуп. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что девушка около трёх недель назад отправилась путешествовать по Латинской Америке. Она остановилась у местной семьи по каучсёрфингу.
В четверг, 14 марта, они вместе поехали на машине из Монтеррея в Рейносу. Около одиннадцати часов вечера туристка отправила мужу голосовое сообщение, в котором рассказала, что их преследуют вооружённые мексиканцы из местного картеля, и попросила помолиться за неё. Через несколько часов с ее телефона супругу пришло сообщение с требованием заплатить выкуп, который составляет 1,5 тысячи долларов.
Преступники отпустили семью, которая находилась рядом с девушкой, а россиянку оставили в заложниках. Супруг перевёл на карту пострадавшей необходимую сумму, после чего у него запросили ещё 900 долларов. В настоящее время судьба заложницы остается неизвестной, девушка не выходит на связь.
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В четверг, 14 марта, они вместе поехали на машине из Монтеррея в Рейносу. Около одиннадцати часов вечера туристка отправила мужу голосовое сообщение, в котором рассказала, что их преследуют вооружённые мексиканцы из местного картеля, и попросила помолиться за неё. Через несколько часов с ее телефона супругу пришло сообщение с требованием заплатить выкуп, который составляет 1,5 тысячи долларов.
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Екатерина Коршунова