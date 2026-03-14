«Забил молотком и сжёг»: Россиянин сознался в убийстве приятеля спустя 10 лет

14 марта 2026, 18:14

Жителя Приморья задержали за убийство знакомого, совершённое 10 лет назад

Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло десять лет назад. Подробности сообщает РЕН ТВ.





В октябре 2016 года между двумя знакомыми возник конфликт. В ходе ссоры один из мужчин нанес другому удар молотком по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник сжёг тело погибшего в котельной.



На протяжении нескольких лет правоохранители вели розыск пропавшего, однако подозреваемый уклонялся от ответственности. Раскрыть преступление помогло применение современных криминалистических методик. Задержанный дал признательные показания и указал место, где спрятал останки. Следствие предъявило ему обвинение. Фигурант находится под стражей.



