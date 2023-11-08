«Затолкали детсадовцев в автозак»: В Москве семерых детей забрали в отделении полиции

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Из частного детского сада в Москве полицейские увезли в отделение семерых детей, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Дошкольное учреждение Smile Fish находится на станции метро Войковская. Детский располагается прямо в многоэтажки и представляет из себя «домашний детсад» в переоборудованной квартире.
По словам управляющей, полицейские регулярно наведываются в детский сад в течении двух последних недель и требуют предоставить все необходимые документы. Несмотря на то, что с бумагами у детсада все в порядке, полицейские продолжили визиты.
Вот и сегодня полиция пришла с просьбой показать документы, и пока девушка ходила за ними в офис, затолкали семерых детей в машину и увезли в отделение. Родителям пришлось отпрашиваться с работы, чтобы забрать малышей из полиции. Отмечается, что младшему из «задержанных» год и восемь месяцев.
Руководство сети Smile Fish намеренно обращаться в прокуратуру.
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По словам управляющей, полицейские регулярно наведываются в детский сад в течении двух последних недель и требуют предоставить все необходимые документы. Несмотря на то, что с бумагами у детсада все в порядке, полицейские продолжили визиты.
Руководство сети Smile Fish намеренно обращаться в прокуратуру.
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Евгения Парфентьева