«Заживо сварилась в кипятке»: блогера Викторию Лерман похоронили за день до назначенной свадьбы

Виктория Лерман (Фото: ВКонтакте @bulletvika)
В ночь с 8 на 9 февраля известная певица Виктория Лерман принимала ванну у себя дома накануне «девичника», который должен был состояться незадолго до назначенной свадьбы. В итоге девушка заживо сварилась в кипятке.
Трагедия произошла, когда Виктория была дома одна, сообщает сетевое издание StarHit. Она открыла воду, случайно ошпарилась кипятком и упала, видимо, потеряв сознание от шока. Обваренное тело пролежало в горячей воде несколько часов. Утром Лерман обнаружил её жених, который вызвал экстренные службы.
Друзья и близкие блогера считают, что с девушкой расправился именно её возлюбленный, который ранее несколько лет отсидел в тюрьме. У правоохранителей также есть вопросы по данному делу. Следователи обнаружили в жилище влюблённой пары следы запрещённых веществ.
Бывшая однокурсница погибшей также подтверждает, что у той была наркотическая зависимость. Виктория активно употребляла запрещённые вещества ещё будучи студенткой. Именно тогда она и познакомилась с будущим женихом, который так и не стал мужем.
Свадьба была назначена на 14 февраля, День всех влюблённых. Накануне, 13 февраля, родные и близкие проводили Викторию в последний путь. Девушку хоронили в закрытом гробу, так как лицо её было сильно изуродовано после долгого пребывания в горячей воде.
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Друзья и близкие блогера считают, что с девушкой расправился именно её возлюбленный, который ранее несколько лет отсидел в тюрьме. У правоохранителей также есть вопросы по данному делу. Следователи обнаружили в жилище влюблённой пары следы запрещённых веществ.
«По имеющимся данным, сожители употребляли наркотические средства. При осмотре в квартире обнаружено, предположительно, наркотическое вещество. В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти женщины», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.
Бывшая однокурсница погибшей также подтверждает, что у той была наркотическая зависимость. Виктория активно употребляла запрещённые вещества ещё будучи студенткой. Именно тогда она и познакомилась с будущим женихом, который так и не стал мужем.
«Она с этим «мужем» уже десять лет точно живет вместе. И там нужно еще разобраться, кто кого на наркоту подсадил… Мы в строительном вместе с ней учились, она после каждой лекции убивалась в бараках! Поэтому не нужно винить кого-то. Скорее всего, сердечко не выдержало», — говорит подруга блогера.
Свадьба была назначена на 14 февраля, День всех влюблённых. Накануне, 13 февраля, родные и близкие проводили Викторию в последний путь. Девушку хоронили в закрытом гробу, так как лицо её было сильно изуродовано после долгого пребывания в горячей воде.
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Александр Бойцов