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«Заживо сварилась в кипятке»: блогера Викторию Лерман похоронили за день до назначенной свадьбы

Блогер Виктория Лерман заживо сварилась в кипятке за неделю до свадьбы
Виктория Лерман (Фото: ВКонтакте @bulletvika)

Виктория Лерман (Фото: ВКонтакте @bulletvika)

В ночь с 8 на 9 февраля известная певица Виктория Лерман принимала ванну у себя дома накануне «девичника», который должен был состояться незадолго до назначенной свадьбы. В итоге девушка заживо сварилась в кипятке.
Трагедия произошла, когда Виктория была дома одна, сообщает сетевое издание StarHit. Она открыла воду, случайно ошпарилась кипятком и упала, видимо, потеряв сознание от шока. Обваренное тело пролежало в горячей воде несколько часов. Утром Лерман обнаружил её жених, который вызвал экстренные службы.

Друзья и близкие блогера считают, что с девушкой расправился именно её возлюбленный, который ранее несколько лет отсидел в тюрьме. У правоохранителей также есть вопросы по данному делу. Следователи обнаружили в жилище влюблённой пары следы запрещённых веществ.

«По имеющимся данным, сожители употребляли наркотические средства. При осмотре в квартире обнаружено, предположительно, наркотическое вещество. В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти женщины», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

Бывшая однокурсница погибшей также подтверждает, что у той была наркотическая зависимость. Виктория активно употребляла запрещённые вещества ещё будучи студенткой. Именно тогда она и познакомилась с будущим женихом, который так и не стал мужем.

«Она с этим «мужем» уже десять лет точно живет вместе. И там нужно еще разобраться, кто кого на наркоту подсадил… Мы в строительном вместе с ней учились, она после каждой лекции убивалась в бараках! Поэтому не нужно винить кого-то. Скорее всего, сердечко не выдержало», — говорит подруга блогера.

Свадьба была назначена на 14 февраля, День всех влюблённых. Накануне, 13 февраля, родные и близкие проводили Викторию в последний путь. Девушку хоронили в закрытом гробу, так как лицо её было сильно изуродовано после долгого пребывания в горячей воде.

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ФСБ сорвала планы восьми россиян совершить теракты в местах дислокации ВС РФ
21 февраля 2025, 08:20

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники ФСБ сорвали планы восьми граждан РФ из шести регионов совершить по заданию спецслужб Украины теракты в местах дислокации ВС РФ. Все они задержаны и приговорены к наказанию со сроками лишения свободы от 16 до 22 лет.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что возраст всех задержанных россиян составляет от 20 до 30 лет. Все они совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций по заданию украинских спецслужб. Далее они планировали совершить теракты в местах дислокации ВС РФ.

В ведомстве пояснили, что вербовка россиян происходила через мессенджеры WhatsApp и Telegram и другие открытые интернет-площадки через объявления о «быстром заработке».

Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия и полностью доказали причастность задержанных к диверсионно-террористической деятельности Все они приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет.

В ведомстве предупредили, что украинские спецслужбы привлекают россиян к совершению диверсий и убеждают, что их действия будут рассматриваться как преступления небольшой тяжести, обещая за выполнение заданий вознаграждение порядка 30 тысяч рублей.

«Однако в реалии желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения», — подчеркнули в ФСБ.

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Нетаньяху приказал начать операцию в Палестине после теракта в Тель-Авиве
21 февраля 2025, 02:55

Фото: iStock/CatEyePerspective

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал начать крупную контртеррористическую операцию на территории Палестинской автономии после взрывов автобусов в Тель-Авиве. Об этом заявили в канцелярии главы израильского правительства.
«Нетаньяху провел экстренное совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы Общей службы безопасности и комиссара полиции. По итогам встречи он поручил Армии обороны Израиля начать активные действия в Иудее и Самарии для ликвидации террористических угроз», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

Помимо этого Нетаньяху потребовал усилить меры безопасности в городах страны для предотвращения террористических атак.

Напомним, что в ночь 20 февраля в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива, произошел подрыв трех автобусов. По словам представителя полиции Израиля майора Михаила Зингерман, данный акт говорит о подготовке к крупному теракту.

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#теракт
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Взрывы автобусов в Израиле говорят о подготовке опаснейшего теракта
21 февраля 2025, 02:36

Фото: iStock/Leonid Ikan

По словам представителя полиции Израиля майора Михаила Зингермана, взрывы трех автобусов в пригородах Тель-Авива говорят о подготовке к опаснейшему теракту. Об этм он рассказал РИА Новости.
«Речь идет о трех взрывах. По всей вероятности, предотвращен опаснейший террористический акт, который планировался», — поделился с агентством Зингерман.

Представитель отметил, что на данный момент в Тель-Авиве и Холоне работают огромные силы полиции совместно со Службой общей безопасности из-за поступающей информации о подозрительных предметах. Правоохранительные органы организовали интенсивную проверку. Зингерман уточнил тот факт, что в результате происшествия никто не пострадал.

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#террористы
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В Калужской области крупный пожар на заводе по переработке пластика
Shot: в Калужской области крупный пожар на заводе по переработке пластика
21 февраля 2025, 01:13

Фото: iStock/Distortion Media

В Жуковском районе Калужской области произошел крупный пожар на заводе по переработке пластика возле деревни Окороково. Об этом сообщает Shot.
«Мощный пожар произошёл на заводе по переработке пластика в Калужской области», — передает telegram-канал.

Как рассказывают очевидцы, зарево от пламени видно за несколько километров от места происшествия. Столб дыма можно рассмотреть из города Обнинск. На месте работают экстренные службы для ликвидации последствий. Причины пожара пока неизвестны.

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#пожар
#происшествия
#калужская область
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В Израиле террористы взорвали три автобуса, перепутав время AM и PM
21 февраля 2025, 00:56

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате террористического акта в Израиле взорвались три автобуса. Происшествие должно было случиться завтра в 9 утра, но подозреваемые неправильно установили таймер. Об этом сообщает Mash.
«Три автобуса взорвались в Израиле. Пассажиров внутри не было. Предварительно, случившееся — террористический акт», — пишут в telegram-канале.

Происшествие случилось в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива. Еще два взрывных устройства удалось обнаружить в пустых транспортных средствах в Бат-Яме и Холоне. Всем водителям автомобилей в районе ЧС дали распоряжение проверить свои машины на наличие бомб.

Предполагается, что изначально теракт должен был состоится завтра в 9 утра во время. Подозреваемые неправильно установили таймер, так как перепутали время AM и PM (AM — c 0:00 до 12:00, PM — с 12:00 до 0:00).



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#происшествие
#теракт
#чс
#машины
#израиль
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