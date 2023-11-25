«Зеркало недели» рассказало о взрывах в Кропивницком

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В украинском городе Кропивницком (бывший Кировоград, административный центр одноимённой области) прогремела серия взрывов, сообщило издание «Зеркало недели».
В свою очередь, украинский телеканал телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале сообщил о целой серии взрывов в Киеве. По информации репортёров, на столицу Киева выпустили значительное количество беспилотников. Ранее в Киеве объявляли воздушную тревогу.
Кроме того, сирены прозвучали в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной официальным украинским властям части Запорожской области.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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В Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв
Кроме того, сирены прозвучали в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной официальным украинским властям части Запорожской области.
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Артем Путинцев