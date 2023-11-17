«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Одесской области

Фото: iStock/RamonCast
Взрывы раздались в Одесской области на юге Украины, пишет издание «Зеркало недели». По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Каких-либо иных сведений издание не приводит.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Читайте также:
«Зеркало недели»: В Хмельницкой области на Украине прозвучали взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы
В Киевской области Украины произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога
Читайте также:
В Харьковской области прогремели взрывы
В Киевской области Украины произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога
Артем Путинцев