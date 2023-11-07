Женщина пострадала в результате взрыва газа в доме Нижнего Новгорода

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В результате взрыва газа в многоквартирном доме Нижнего Новгорода пострадала женщина, об этом сообщили в МЧС по региону.
По информации службы, хлопок газовоздушной смеси произошёл в 20:30 вечера на улице Геройская.
К счастью, в результате взрыва никто не погиб. Пострадавшая хозяйка квартиры самостоятельно отказалась от госпитализации.
Отмечается, что разрушений дома также нет. После взрыва даже не потребовалась помощь аварийно-спасательных служб.
Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи.
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К счастью, в результате взрыва никто не погиб. Пострадавшая хозяйка квартиры самостоятельно отказалась от госпитализации.
Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи.
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Евгения Парфентьева