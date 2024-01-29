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Женщина сделала пластику интимных органов после просмотра порно и пожалела

The Sun: в Австралии женщина сделала пластику интимных органов и пожалела
29 января 2024, 09:07
Фото: istock / yacobchuk

Фото: istock / yacobchuk

В Австралии 47-летняя местная жительница Венеса Вон пожаловалась, что из-за врачебной ошибки во время пластической операции на половых губах она потеряла возможность заниматься сексом и нормально ходить. Об этом пишет издание The Sun.
Женщина рассказала, что начала комплексовать из-за вида своих гениталий после просмотра порно. Как утверждает Вон, она заметила что ее половой орган выглядит не так, как у актрис взрослых фильмов. Точное решение было принято после обидных слов бывшего молодого человека Ванесы об ее интимных частях тела.

В июне 2020 ей была сделана лабиопластику за 3,5 тысячи долларов (310,5 тысячи рублей). После операции начались осложнения, и боль не проходила.


«Каждые два месяца у меня были инфекции мочевыводящих путей, потому что там не было барьера, не было половых губ, которые должны защищать от микробов», — пожаловалась женщина.
Теперь австралийка не может нормально передвигать, заниматься спортом, а во время интима всегда испытывает боль. Позже ей выплатили шестизначную сумму в качестве компенсации, но по мнению Вон, это недостаточно.

Пострадавшая призвала признать лабиопластику опасной процедурой и запретить ее.

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#женщина
#операции
#компенсации
#тела
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Беспилотник рухнул возле нефтеперерабатывающего завода в Ярославе
«112»: БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
29 января 2024, 09:42

Фото: istock / rancho_runner

Беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом информирует Телеграм-канал «112».

По данным канала, БПЛА самолетного типа рухнул около установки гидрокрекинга.

Место падения беспилотника оцеплено. Ожидается прибытие группы разминирования к месту падения дрона.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на пенсионерку с козой в Белгородской области. Женщина заметила дрон и попытаться спастись. Она начала убегать от беспилотника. В результате, дрон догнал её на кладбище, где и сбросил боеприпасы. Спустя время тело пенсионерки и животного нашел местный фермер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#завод
#бпла
#аппарат
#беспилотник
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В Петербурге последователи банды треш-блогеров напали на двух человек
29 января 2024, 09:24

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В центре Санкт-Петербурга орудует группа молодых людей, избивающих прохожих.
РЕН ТВ пишет, что сотрудники центра «Э» обнаружили во время мониторинга Telegram-канал, где опубликовали видео, как несколько юношей бьют человека в ТРК «Галерея». Там же была размещена запись нападения на другого человека в центре Санкт-Петербурга.

«Авторы поста утверждают, что на видео – последователи банды треш-блогеров Турала Мамедова. Они провоцируют конфликты в общественных местах и избивают подростков на камеру, а потом выкладывают ролики в Сеть», –рассказал собеседник телеканала.
Личности нападавших на данный момент не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее на ситуацию с избиением прохожих в Санкт-Петербурге обратил внимание Александр Бастрыкин, председатель СКР. Было возбуждено уголовное дело.

19 октября были установлены личности всех членов банды, избивавших прохожих на камеру в Санкт-Петербурге. К нападениям оказались причастны 5 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Парни избивали прохожих на камеру, чтобы стать популярными в интернете. Всего по делу банды треш-блогеров, которую организовал Турал Мамедов, фигурантами проходят 15 молодых людей. Их задержали и арестовали.

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В Жуковском рецидивист угнал машину с помощью отвёртки

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#санкт-петербург
#подростки
#происшествие
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В Жуковском рецидивист угнал машину с помощью отвёртки
29 января 2024, 09:13

Фото: iStock/Viktoriya Kuzmenkova

Мужчину, подозреваемого в угоне, задержала полиция городского округа Жуковский, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, ранее судимый 27-летний житель Воскресенска возвращался ночью из гостей. Возле одного из домов в Жуковском он заметил незапертый отечественный автомобиль. Мужчина сел за руль, при помощи отвёртки завёл двигатель и уехал», — говорится в сообщении.
Доехав до своего места жительства, мужчина снял с автомобиля номера, вытащил магнитолу, которую потом продал, а саму машину перегнал в автосервис, чтобы разобрать на запчасти.
Полиция задержала злоумышленника, а машину вернула владельцу.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#жуковский
#воскресенск
#угон
#полиция
#криминал
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Уральский бывший участковый попал под суд после скандала с тайным захоронением
29 января 2024, 08:43

Фото: istock / David_Bokuchava

В Свердловской области бывшего сотрудника полиции Юрия Золотко обвиняют в превышении должностных полномочий. В феврале 2023 года на местном кладбище в поселке городского типа Шаля было найдено незаконное захоронение трех тел. Об этом пишет РИА Новости.

После обращения местных жителей правоохранительные органы приказали закопать останки обратно без выяснения личности и причин смерти. На следующий день в ту же могилу «официально» похоронили пенсионерку, о чем не сообщили близким погибшей.

«Общественность узнала об этом только сейчас — от шалинского экс-участкового Юрия Золотко. По его мнению, руководство местного отдела МВД не пожелало разобраться в ситуации, потому что связано с так называемой похоронной мафией», — пишет информагенство.
Жена экс-полицейского Кристина выдвинула предложение, что представители администрации кладбища или похоронная служба пытаются экономить деньги, так как все бесхозные тела нужно хоронить в отдельной могиле, с крестом.

Родственники пенсионерки возмущены «соседством» в могиле и планируют перезахоронить покойную. Золотко написал заявление в СК, указав и на другие нарушения. Всего у Золотко было четыре судебных разбирательства с начальством. Два года назад он оспорил в суде незаконное увольнение.

Сейчас бывший силовик находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Если вина Золотко будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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#мвд
#кладбище
#нарушения
#увольнение
#полицейские
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Британский косметолог пыталась убить соседку из-за слухов о насилии над детьми
29 января 2024, 08:15

Фото: iStock/jeffdalt

37-летняя косметолог из Великобритании Натали Шелли пыталась задушить свою соседку и подругу из-за ошибочных слухов о жестоком обращении и сексуальном насилии над детьми. Об этом пишет издание Daily Mail.
Как сообщает издание, Шелли ворвалась в дом своей соседки и подруги, 35-летней Селин Вудфилд в Хартфорде (графство Чешир). Инцидент произошел 29 июня прошлого года после того, как Шелли узнала, что бывший партнер Вудфилд находится под следствием по обвинению в сексуальном насилии над двумя детьми и жестоком обращении с ними.

«Миссис Шелли сначала действовала должным образом, связалась с полицией, и ей сказали подождать, пока офицер ей перезвонит. Но на этом этапе она приняла крайне неразумное решение и пошла ей навстречу. Она потеряла всякую связь с реальностью и своими чувствами», — отметил адвокат обвиняемой Гарет Робертс.

Натали, которую знакомые описывали как обычно нежную, безмятежную и любящую, душила свою близкую подругу до тех пор, пока она едва могла дышать. Она схватила Селин за волосы и несколько раз дёрнула её голову вверх–вниз, прежде чем её знакомый смог оттащить Шелли в сторону.

В королевском суде Честера обвиняемая, которая управляет косметическим бизнесом, предлагающим своим клиентам процедуры по уходу за ногтями и ресницами, а также нанесение татуировок для онкобольных, призналась в нападении и «несмертельном» удушении.

В итоге её приговорили к году тюремного заключения с отсрочкой на 18 месяцев, а также к 200 часам неоплачиваемой работы и 15 дням реабилитационных мероприятий.

Пострадавшая Селин Вудфилд, по её собственным словам, после нападения больше не чувствовала себя в безопасности, поэтому в конечном итоге продала свой дом, который стоил 500 тыс. фунтов стерлингов, и решила переехать, дабы «вновь обрести чувство безопасности и уединения, которого должен ожидать любой человек, находясь в собственном доме».

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#великобритания
#дети
#женщины
#убийство
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34 американских военных могли получить травмы при атаке дрона на Ближнем Востоке
Reuters: 34 военных США пострадали при атаке дрона на базу в Иордании
29 января 2024, 07:01

Фото: istock / Im Yeongsik

Более 30 американских военных могли получить черепно-мозговые травмы из-за ударов по базе Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки на границе Иордании и Сирии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.

«По меньшей мере 34 военнослужащих получили ранения в результате нападения, но ожидается, что это число изменится по мере того, как всё больше людей будут обращаться за медпомощью, согласно заявлению Центрального командования США», — пишет агентство.
Также сообщается, что 8 сотрудников эвакуировали из Иордании с целью оказания медпомощи более высокого уровня, их состояние оценивается как стабильное.

До этого стало известно, что дроны, которые атаковали военную базу США и западную коалицию около Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, запустили с территории Ирака. В результате атаки погибли трое военнослужащих.

Ранне в США сообщили, каким образом Вашингтон ответит на смерть своих солдат в Иордании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#нападение
#правительство
#травмы
#солдат
#дроны
#военные
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ТАСС: Автомобиль въехал в пост охраны российского посольства в Сеуле
29 января 2024, 05:09

Фото: iStock/Evgenia_Parajanian

Внедорожник в воскресенье вечером врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Сеуле, в результате чего находившийся там полицейский получил серьёзные травмы шеи и плеч и был госпитализирован. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС непосредственно в отечественной дипмиссии.
Инцидент произошел 28 января в 22:10 по южнокорейскому времени (16:10 мск). Согласно информации агентства «Рёнхап», водитель автомобиля не был при этом пьян. Полиция сейчас продолжает устанавливать причины происшествия.

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#охрана
#посольство
#автомобили
#россия
#южная корея
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МЧС: Пять человек в Ингушетии отравились угарным газом, среди них четверо детей
29 января 2024, 03:12

Фото: iStock/designer491

В Ингушетии пять человек, включая четверых детей, отравились угарным газом. Об этом в своём Telegram-канале сообщило республиканское ГУ МЧС.
ЧП произошло в городе Малгобек в квартире №1 по улице Этуша, 4. Сигнал спасателям поступил в 13:55 от диспетчерской службы ЕДДС.

Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Малгобека. Сейчас их состояние стабильно,а жизням ничего не угрожает.

Как установила служба «Газпром межрегионгаз Назрань», в квартире была неисправна вытяжка газовой водонагревательной колонки. Теперь специалистам предстоит выяснить причины поломки газового оборудования, которая едва не обернулась трагедией.

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#отравление
#мчс
#происшествие
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Среди напавших на церковь в Стамбуле есть граждане России и Таджикистана
29 января 2024, 01:02

Фото: iStock/naumoid

После нападения на церковь в Стамбуле были задержаны 47 человек, среди которых имеются граждане России и Таджикистана, сообщил на брифинге глава МВД Турции Али Ерликая
«В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с "Исламским государством"*», — сказал министр.

Ранее министр внутренних дел Турции сообщил, что двое вооружённых людей в масках напали на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле. Они ворвались в помещение во время службы около 11:40 в воскресенье. В результате происшествия погиб человек, он был военным. К настоящему моменту задержаны двое подозреваемых.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»*. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление самих боевиков.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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