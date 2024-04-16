Женщина умерла после операции по подтяжке живота в частной клинике

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Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пациентки в одной из столичных частных клиник, где ей выполняли операцию по подтяжке живота. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале.
14 апреля 40-летней Юлии П. сделали абдоминопластику в московской частной клинике. На следующий день после операции женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через некоторое время скончалась. По предварительным данным, из-за оторвавшегося тромба.
Сотрудники СК РФ проводят обыск в клинике, изучают и изымают служебные и медицинские документы. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.
Ранее сообщалось, что бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скоропостижно скончался после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Врачи провели процедуру по уменьшению желудка 17 февраля.
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Сотрудники СК РФ проводят обыск в клинике, изучают и изымают служебные и медицинские документы. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.
Ранее сообщалось, что бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скоропостижно скончался после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Врачи провели процедуру по уменьшению желудка 17 февраля.
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Екатерина Коршунова