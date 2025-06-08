Женщина ждала скорую помощь 3 часа в Брянской области и умерла

Фото: istockphoto/Iulianna Est

31-летнюю жительницу Брянска не спасли, она попала в больницу после трехчасового ожидания скорой помощи. Об этом пишет kp.ru. По словам родственников, умершая почувствовала вечером недомогание и обратилась к медикам, но те не приехали на вызов. Людмила рассказала обо всем сестре.



«Та увидела, насколько состояние плачевное: лицо синее, отек, какая-то аллергическая реакция», — сказано в материале.

Члены семьи тоже связывались с оперативными службами, а диспетчер, по их словам, «цинично изощрялась», не задавая важных вопросов.

Пациентка Людмила звонила в 112 в семь вечера, но бригада прибыла только в 22:00. В итоге Людмила попала в реанимацию, а затем впала в кому.

Родственники считают, что девушку можно было спасти, если бы медики приехали раньше.

Читайте также:

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0