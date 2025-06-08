Женщина ждала скорую помощь 3 часа в Брянской области и умерла

08 июня 2025, 14:05

Фото: istockphoto/Iulianna Est

31-летнюю жительницу Брянска не спасли, она попала в больницу после трехчасового ожидания скорой помощи. Об этом пишет kp.ru. По словам родственников, умершая почувствовала вечером недомогание и обратилась к медикам, но те не приехали на вызов. Людмила рассказала обо всем сестре.







«Та увидела, насколько состояние плачевное: лицо синее, отек, какая-то аллергическая реакция», — сказано в материале.