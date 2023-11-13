Житель Алтая поджёг отделение полиции с помощью коктейля Молотова

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano
Житель Алтайского края совершил поджог отделения полиции, бросив в него коктейль Молотова, об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, поджог произошёл днём 12 ноября около 15:00. Неизвестный подошёл к зданию отделения МВД по Чемальскому району и начал бросать в него коктейли Молотова.
Разгоревшийся пожар повредил фасад здания и флаги России и Республики Алтай.
К счастью, пожар быстро потушили. Также оперативно удалось задержать 36-летнего поджигателя, который за несколько часов до этого был доставлен в отделение за неподчинение требованию сотрудника полиции, но был освобожден по состоянию здоровья.
На этот раз отпускать его не стали, а задержали и возбудили уголовное дело за хулиганство.
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Разгоревшийся пожар повредил фасад здания и флаги России и Республики Алтай.
На этот раз отпускать его не стали, а задержали и возбудили уголовное дело за хулиганство.
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Евгения Парфентьева