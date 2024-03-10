Житель Белгородской области угрожал взорвать опору ЛЭП из-за отключения света

Власти нигерийского штата Кадуна ведут переговоры с бандитами, похитившими 287 школьников и преподавателей 8 марта. Также в субботу стало известно о похищении 15 учащихся в соседнем штате Сокоро, о чём пишет Reuters. Таким образом, за минувшие два дня общее количество похищенных учащихся составило уже 302 человека.