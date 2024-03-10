Житель Белгородской области угрожал взорвать опору ЛЭП из-за отключения света

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Житель посёлка Сажное в Яковлевском районе Белгородской области остался без электричества после внезапного отключения. После этого он угрожал коммунальщикам, что взорвёт опору линии электропередачи, если свет не появится.
Свет в доме белгородца отключили в разгар празднования Международного женского дня, то есть 8 марта, передает телеграм-канал SHOT. Мужчина позвонил в коммунальную службу, но конструктивного диалога по какой-то причине не получилось и он не получил гарантий, что подача электроэнергии будет восстановлена в ближайшее время.
Тогда взвинченный домовладелец заявил коммунальщикам, что если свет не дадут до конца дня, он взорвёт ближайшую опору линии электропередачи (ЛЭП) и оставит без электричества весь район. Для осуществления угрозы у него имеется граната, пояснил белгородец.
К угрозам расстроенного абонента в коммунальных службах отнеслись серьёзно. Через некоторое время к мужчине приехали полицейские и задержали его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения об акте терроризма.
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Тогда взвинченный домовладелец заявил коммунальщикам, что если свет не дадут до конца дня, он взорвёт ближайшую опору линии электропередачи (ЛЭП) и оставит без электричества весь район. Для осуществления угрозы у него имеется граната, пояснил белгородец.
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Александр Бойцов