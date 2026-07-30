Житель Челябинска пойдёт под суд за попытку украсть бриллианты из Госфонда РФ

30 июля 2026, 20:20

Житель Челябинска пытался украсть бриллианты на 72,3 млн рублей из Госфонда РФ

Фото: iStock/Sarawut Jaimassiri

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в попытке незаконно получить доступ к бриллиантам из Госфонда Российской Федерации стоимостью более 72,3 млн рублей. Материалы дела направлены в Центральный районный суд города для рассмотрения по существу.





Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, обвинительное заключение по делу утверждено. Мужчине вменяют фальсификацию доказательств и покушение на мошенничество.



По версии следствия, в период с декабря 2023 года по август 2024 года обвиняемый подготовил фиктивные документы, согласно которым 11 703 бриллианта общей стоимостью свыше 72,3 млн рублей якобы находились на балансе компании, которой он управляет.



После этого, как считают следователи, сведения были внесены в информационную систему, а затем предпринята попытка через суд включить драгоценные камни в конкурсную массу и получить возможность распоряжаться ими.



Как сообщает URA.ru, уголовное дело поступило в Центральный районный суд Челябинска, где оно будет рассмотрено по существу.