Житель Петербурга за проступки сажал 12-летнюю дочь на цепь и лишал еды

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В Санкт-Петербурге правоохранители подозревают отца в истязаниях своей 12-летней дочери. Ребёнок рассказал, что он сажал её на цепь, чтобы девочка не могла выйти на улицу.
Об этом она сообщила врачам в больнице, куда её привезли после того, как она получила серьёзную травму в результате очередного сеанса семейного воспитания, передаёт портал 78.ru. По словам подростка, за малейший проступок отец лишал её еды.
Полицейские допросили строгого родителя. В разговоре с правоохранителями он подтвердил информацию про цепь. По словам мужчины, раньше они вместе с матерью девочки жили в Белоруссии, но потом женщина стала злоупотреблять алкоголем, и глава семьи решил вместе с ребёнком уехать от неё в Петербург.
В настоящее время ребёнок находится в социальном приюте, так как в Северной столице у неё нет других родственников, кроме отца. С девочкой работают врачи и психологи.
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Полицейские допросили строгого родителя. В разговоре с правоохранителями он подтвердил информацию про цепь. По словам мужчины, раньше они вместе с матерью девочки жили в Белоруссии, но потом женщина стала злоупотреблять алкоголем, и глава семьи решил вместе с ребёнком уехать от неё в Петербург.
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Александр Бойцов