Житель Подмосковья покончил с собой из-за собачьего фекалия

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Житель деревни в Можайском городском округе покончил с собой из-за сильной ссоры с соседом. Причиной конфликта стали собачьи экскременты, сообщает телеграм-канал «МК: срочные новости».
По информации портала, 60-летний мужчина был недоволен тем, что его сосед не убирал собачий фекалий, оставленный около детской площадки. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. Пенсионер сломал челюсть оппоненту, после чего на него завели уголовное дело.
Пожилой мужчина сильно переживал за предстоящий процесс и неоднократно говорил супруге, что у него не выдержит сердце. В итоге мужчина совершил суицид, не дождавшись суда.
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