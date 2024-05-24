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Житель Подмосковья покончил с собой из-за собачьего фекалия

Мужчина покончил с собой после стычки с хозяином собаки
24 мая 2024, 14:14
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Житель деревни в Можайском городском округе покончил с собой из-за сильной ссоры с соседом. Причиной конфликта стали собачьи экскременты, сообщает телеграм-канал «МК: срочные новости».


По информации портала, 60-летний мужчина был недоволен тем, что его сосед не убирал собачий фекалий, оставленный около детской площадки. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. Пенсионер сломал челюсть оппоненту, после чего на него завели уголовное дело.

Пожилой мужчина сильно переживал за предстоящий процесс и неоднократно говорил супруге, что у него не выдержит сердце. В итоге мужчина совершил суицид, не дождавшись суда.

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#суицид
Генерала Попова доставили в суд
Генерала Попова доставили в суд, где рассмотрят жалобу защиты на его арест
24 мая 2024, 14:59

Фото: Минобороны РФ

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова доставили в суд, где будет рассмотрена жалоба защиты на его арест, сообщает РИА Новости.
Генерал прибыл в суд в наручниках, сопровождаемый тремя сотрудниками военной полиции.

В четверг СК РФ сообщил, что следствие ходатайствует об изменении меры пресечения для Попова с заключения под стражу на домашний арест, учитывая данные о его личности и другие обстоятельства, установленные в ходе расследования.

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В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковушку
В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в машину, пострадала женщина
24 мая 2024, 14:25

Фото: МВД

У грузовика с бетонными блоками отказали тормоза в Петербурге, и он въехал в легковушку, в результате чего пострадала женщина, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
«На месте происшествия установлено, что у грузовика, груженного каменными блоками, отказали тормоза во время движения. Водитель, пытаясь избежать столкновения, попытался проехать между легковым автомобилем и поребриком, но врезался в легковушку, которой управляла 37-летняя женщина», — говорится в сообщении пресс-службы.
Водитель легкового автомобиля получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Также у грузовика открылись борта, и блоки высыпались на дорогу. В настоящее время последствия аварии устраняются. Проводится проверка обстоятельств происшествия, отметили в МВД.



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На избившего пенсионера в маршрутке водителя-мигранта возбудили дело
В Самаре на водителя маршрутки, ударившего пассажира, завели уголовное дело
24 мая 2024, 13:46

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении водителя маршрутки, который избил пенсионера. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.
В социальных сетях распространился ролик, на котором водитель общественного транспортного средства избивает пожилого мужчину. По словам пострадавшего, инцидент произошел после его просьбы дать проездной билет.

Отмечается, что в ответ на это водитель разозлился, после чего вышел из автобуса и нанес удар пожилому мужчине. В настоящее время мужчина задержан.

Ранее сообщалось, что в Одессе иностранный военный пытался угрожать местному жителю пистолетом, после чего избил его. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Завод из дела Шамарина выполнял ГОЗ для МО РФ более чем на 442 млн рублей
24 мая 2024, 12:36

Фото: iStock/Oleg Elkov

ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» получал от начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина госконтракты на осуществление поставок для Минобороны РФ и на предприятия оборонно-промышленного комплекса по всей России. Данные следуют из системы проверки контрагентов, передаёт ТАСС.
Завод «Телта» в 2015 году заключил контракт с Минобороны РФ на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88. Сумма составила 278,9 млн рубле. Кроме того, предприятие получило контракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму ещё 163,6 млн рублей.

Ода контракта были завершены в 2016 году. При этом, по данным СК, Шамарин получил 36 млн рублей за то, что увеличивал объемы поставляемой продукции в Минобороны и общее покровительство.

Также известно, что с 2016 года предприятие получило госконтракты в рамках которого осуществлялись поставки продукции на предприятия ОПК по всей России.

Напомним, 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

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#опк
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Сослуживцы отняли у бойца СВО миллион рублей под пытками в Петербурге
24 мая 2024, 11:23

Фото: iStock/stevanovicigor

В Санкт-Петербурге сослуживцы силой отобрали у бойца спецоперации более миллиона рублей, для этого они использовали пытки. Об инциденте сообщает «Фонтанка».
Согласно сообщению, к ветерану СВО приехали его бывшие сослуживцы, с которыми он принимал участие в боевых действиях в 2023 году. Они предложили ему закупить дроны и перепродать их, заработав на разнице. Мужчина согласился.

Далее они поехали с деньгами покупать беспилотники. Когда автомобиль остановился на заправке, в машину подсели еще двое незнакомых мужчин. Один применил электрошокер, а второй избивал бойца СВО. Они также заставили его проглотить какую-то таблетку, заставили подписать какую-то бумагу и забрали один миллион 35 тысяч рублей и 200 евро. После этого они высадили потерпевшего и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.

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Москвич вернулся из больницы и обнаружил в квартире десять кавказцев
«112»: москвич вернулся в квартиру после инсульта и нашел там 10 кавказцев
24 мая 2024, 10:46

Фото: iStock/Oleg Elkov

Москвич Михаил Ефремов вернулся из больницы после инсульта в квартиру на Воронцовских прудах и нашел там десять кавказцев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что до этого инцидента Ефремов планировал устроиться на работу в одну из компаний. Приятельница пообещала представить его будущим коллегам. Один из них, по имени Саламбек, связался с москвичом и попросил одолжить ему машину Mersedes, чтобы встретить родственницу на вокзале.

После Саламбек приехал за ключами в квартиру, Ефремов почувствовал себя плохо. Его госпитализировали с инсультом.

Уточняется, что ключи от квартиры москвича остались у несостоявшегося коллеги. Через день в квартиру к госпитализированному москвичу приехал сын и обнаружил внутри десять кавказцев, которые назвали себя коллекторами. По их словам, они охраняют жилье до выписки Ефремова.

Когда вернулся хозяин квартиры, «гости» снова отказались покидать жилье. Россиянин на протяжении недели пытался их выпроводить, однако все попытки были безуспешны.

Вскоре Ефремов хитростью выманил кавказцев из квартиры. Москвич сообщил им, что к нему должна прийти женщина, и попросил их погулять пару часов. Те поверили и вышли, хозяин квартиры сразу же закрылся на все замки.

​Мужчине все же удалось написать заявление в правоохранительные органы. Однако до сих пор остается неизвестным, где в настоящее время находится автомобиль Ефремова.

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#сын
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Голую шестилетнюю девочку нашли возле магазина в Химках
«МК»: в Химках прохожие нашли возле магазина голую шестилетнюю девочку
24 мая 2024, 09:28

Фото: iStock/SB Arts Media

В подмосковных Химках прохожие обнаружили на улице голую шестилетнюю девочку. Об этом сообщает «МК».
Отмечается, что очевидцы заметили обнаженного ребенка возле магазина в деревне Юрлово и сразу же вызвали полицейских. По мнению прохожих, девочка могла стать жертвой изнасилования.

При этом не уточняется, были ли на ней какие-либо повреждения. Согласно информации источника, малышку доставили в Красногорскую больницу. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Торжка Тверской области за съемки порнофильмов с участием 10-летней девочки.

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Слесаря водоканала задержали за съёмки порно с 10-летней девочкой
24 мая 2024, 08:31

Фото: iStock/filrom

Сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Торжка Тверской области за съемки порнофильмов с участием 10-летней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
По информации портала, слесарь местного водоканала снимал детское порно и распространял ролики в Сети. Правоохранители изъяли у мужчины два смартфона, ноутбук и карту-памяти. Свою вину в произошедшем подозреваемый отрицает. Возбуждено уголовное дело.

Кем мужчине приходится пострадавшая 10-летняя девочка не сообщается.

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Генерала Ивана Попова подготовили к освобождению из СИЗО
24 мая 2024, 08:31

Фото: iStock/sasun bughdaryan

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей, может быть освобожден из-под ареста. Об этом информирует «КоммерсантЪ».
Сегодня, 24 мая 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу защиты Попова на его арест, который был избран согласно ходатайству Главного военного следственного управления СКР. Уточняется, что следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об изменении меры пресечения генералу на домашний арест.

Ранее с таким же ходатайством выступила защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Примечательно, что военный суд оставил Кузнецова в СИЗО.

Напомним, экс-командующий был отстранен от должности год назад. По версии следствия, Попов причастен к хищению металлопроката стоимостью 130 миллионов рублей.

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