Житель Воронежа получил штраф за то, что почесался за рулём

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В Воронеже мужчина получил штраф за то, что почесался за рулём, об этом сообщает Telegram-канал «Воронеж №1».
По информации СМИ, россиянин получил извещение о штраф в размере тысячи рублей. Мужчина начал разбираться, что и когда он мог нарушить.
Выяснилось, что, будучи за рулём, он потянулся к шее, чтобы почесаться. В этот момент его зафиксировала дорожная камера. На кадре мужчина полностью закрыл ремень безопасности рукой и создалось впечатление, что он не пристёгнут.
Житель Воронежа обратился в Госавтоинспекцию с жалобой и, неделю спустя, штраф был отменён.
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Выяснилось, что, будучи за рулём, он потянулся к шее, чтобы почесаться. В этот момент его зафиксировала дорожная камера. На кадре мужчина полностью закрыл ремень безопасности рукой и создалось впечатление, что он не пристёгнут.
Ранее Тверской суд в Москве оштрафовал зоозащитницу, которая пыталась забрать себе спасенного из припаркованной в Москве машины кота.
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Евгения Парфентьева