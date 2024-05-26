Жители Фрунзенского района увидели за окном человеческую голову без туловища

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В доме № 8 на улице Турку во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга обнаружили человеческую голову без тела. Об этом сообщил портал 78.ru.
Стало известно, что жертвой стал 42-летний мужчина. Местные жители заметили голову, привязанную к веревке. Тело погибшего было найдено на парапете у подъезда. Подробности происшествия пока не уточняются.
На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые забрали тело мужчины в морг. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Ранее в районе Шушары в Санкт-Петербурге нашли расчлененные останки человека. Местный житель обнаружил два зловонных мусорных пакета в поле между Московским шоссе, 304, и магазином «Петрович».
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На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые забрали тело мужчины в морг. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Ранее в районе Шушары в Санкт-Петербурге нашли расчлененные останки человека. Местный житель обнаружил два зловонных мусорных пакета в поле между Московским шоссе, 304, и магазином «Петрович».
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Артем Кузьмин