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Жители Фрунзенского района увидели за окном человеческую голову без туловища

26 мая 2024, 15:15
Фото: istock / Akintevs

Фото: istock / Akintevs

В доме № 8 на улице Турку во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга обнаружили человеческую голову без тела. Об этом сообщил портал 78.ru.
Стало известно, что жертвой стал 42-летний мужчина. Местные жители заметили голову, привязанную к веревке. Тело погибшего было найдено на парапете у подъезда. Подробности происшествия пока не уточняются.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые забрали тело мужчины в морг. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.



Ранее в районе Шушары в Санкт-Петербурге нашли расчлененные останки человека. Местный житель обнаружил два зловонных мусорных пакета в поле между Московским шоссе, 304, и магазином «Петрович».

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Советника губернатора Орловской области задержали
26 мая 2024, 15:37

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Задержан Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.
Пока не известно, в чем именно его обвиняют. Лежнев был доставлен в Орел и помещен в изолятор временного содержания.

По данным издания, последние полтора года Лежнев занимался волонтерской деятельностью, доставляя гуманитарную помощь из Орловской области российским солдатам в зоне проведения специальной военной операции.

26 мая заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов подал в отставку. Его задержали 24 мая по подозрению в получении крупной взятки. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, Власов написал заявление по собственному желанию, которое было принято.

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Высотный разведывательный беспилотник США FQ-4B Global Hawk обнаружили в Черном море
26 мая 2024, 15:24

Фото: istockphoto/kornyeyeva

Высотный разведывательный беспилотник США FQ-4B Global Hawk обнаружили в Черном море у сочинских берегов. Об этом говорят данные сервиса Flightradar24.
Дрон с позывным Forte10 относится к натовской авиабазе Сигонелла на Сицилии, работает, приблизительно в сотне километрах от Адлера. Сейчас БПЛА курсирует вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Штатовский дрон видели над Черным морем неделей ранее. По информации Telegram-каналов, этот беспилотник мог наводить украинские БПЛА для ударов по российской территории.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что натовские БПЛА-разведчики готовят основу для ударов Украины по территории РФ.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года.

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#сочи
#чёрное море
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В Сочи 6-летний мальчик погиб, распоров живот об ручку на теннисном корте
26 мая 2024, 14:40

Фото: iStock/Motortion

В санатории Сочи шестилетний ребёнок погиб, напоровшись животом на ручку натяжителя сетки на теннисном корте, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, жуткая трагедия произошла в санатории «Электроника».

Постоялец с супругой и шестилетним сыном пришли на теннисный корт. Родители играли, а мальчик бродил по территории рядом с ними. В какой-то момент мальчик выбежал на корт и налетел на металлическую ручку для натяжения сетки, поранив живот.

Пострадавшего экстренно доставили в местный медпункт, однако, спасти ребёнка не удалось.

По словам отца погибшего мальчика, у него много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников санатория.

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В Самаре мужчина убил 17-летнюю девушку, нанеся ей не менее 60 ударов ножом

В сети появились шокирующие кадры, на которых мужчина изрезал ножом экс-супругу и её мать

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#сочи
#смерть
#ребёнок
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При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть больше 670 человек
AP: При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть больше 670 человек
26 мая 2024, 14:31

Фото: istockphoto/Wirachai

При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть больше 670 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на информацию Международной организации по миграции (МОМ).
«По оценкам, на данный момент под землей находятся свыше 670 человек», — сказал журналистам руководитель миссии МОМ в ООН в Папуа — Новой Гвинее Серхан Актопрак.
Местное руководство пока решает вопрос об официальном запросе дополнительной помощи от международного сообщества.

Сход оползня на деревню Каокалам провинции Энга, расположенной, приблизительно, в 600 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби, произошел в четверг, 23 мая.

Стихийное бедствие заблокировало подъезд к городу Поргер, где находится большой золотой рудник. До этого в мае в результате обрушения трассы в КНР погибло полсотни человек, еще 30 пострадало.

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#мир
#природа
#люди
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В Самаре мужчина убил 17-летнюю девушку, нанеся ей не менее 60 ударов ножом
26 мая 2024, 14:05

Фото: istockphoto/Wirachai

В Самаре мужчина убил 17-летнюю девушку, нанеся ей не менее 60 ножевых ранений. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.
«Задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенно с особой жестокостью)», – сказано в сообщении.
Следствие считает, что убийство совершено ночью с 24 на 25 мая по месту проживания брата подозреваемого. Жертва скончалась на месте.

Ведомство сообщило о задержании подозреваемого, сейчас решается вопрос о его помещении в СИЗО. Со слов подозреваемого, преступление им не планировалось, и он находился в состоянии аффекта. Вину мужчина признал. По делу проводятся необходимые мероприятия, подробности устанавливаются.

До этого в Москве на 13,5 лет осудили мужчину, нанесшего своей супруге больше 100 ударов ножом.

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#россия
#самарская область
#убийство
#криминал
#видео
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В сети появились шокирующие кадры, на которых мужчина изрезал ножом экс-супругу и её мать
В Ивановской области мужчина изрезал ножом бывшую жену и её мать
26 мая 2024, 13:50

Фото: iStock/tiero

Житель Ивановской области напал с ножом на бывшую жену и её мать, кадры случившегося публикует Telegram-канал 112.
25 мая в МВД по региону сообщили, что нападение произошло в городе Фурманово.

«Мужчина пришел к своей бывшей жене… У них получился конфликт. В результате он схватился за нож, нанес несколько ножевых ранений… женщине... Потом в конфликт вступила мать этой женщины», — сообщили в ведомстве.

На обнародованных кадрах видно, что конфликт произошёл посреди оживлённой улицы. На поножовщину смотрели двое малолетних детей пары.
Нападавший поранился и сам. Сейчас все три участника конфликта находятся в больнице под наблюдением врачей.

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#нож
#нападение
#супруги
#ивановская область
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В Армении раздался взрыв на газозаправочной станции из-за затопления
МВД: на газозаправочной станции в Алаверди произошел взрыв из-за затопления
26 мая 2024, 13:23

Фото: istockphoto/Sarah J Lee

В городе Алаверди, Лорийская область Армении, произошел взрыв на газозаправочной станции из-за наводнения. Об этом сообщила спасательная служба МВД республики.
Согласно данным ведомства, компрессоры станции были затоплены, что вызвало короткое замыкание.

Ранее в Лорийской области из-за наводнения рухнул мост через реку Дебед. Как передает «Sputnik Армения», железнодорожное сообщение с Грузией прервано минимум на несколько дней.

Кроме того, МВД Армении проинформировало, что стихия разрушила две переправы и участок дороги.

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Актёра из «Бандитского Петербурга» задержали за дебош в отделении полиции
26 мая 2024, 12:25

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге задержали актёра Романа Жилкина, после того, как он устроил дебош в отделении полиции, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в полицию звезда сериала «Бандитский Петербург» приехал за компанию с товарищем, который хотел написать заявление о мошенничестве.

Однако, спокойно дождаться друга Жилкин не смог. Он вышел на улицу и стал бродить среди служебных авто. На вопрос — «что он делает» — Жилкин послал полицейского.

Правоохранители заметили, что актёр находится в состоянии алкогольного опьянения. Его попросили пройти в отдел, чтобы составить протокол о нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте — тогда Жилкин стал сопротивляться. В результате, звезду бандитского сериала пришлось затаскивать за решётку силой.

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#санкт-петербург
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#дебошир
#алкоголь
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В Петербурге столкнулись два туристических судна
26 мая 2024, 11:06

Фото: iStock/SergeyVButorin

В Санкт-Петербурге произошло столкновение двух туристических судов, сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент случился в ночь на 26 мая под Литейным мостом. По данным канала, теплоход «Соларис» столкнулся с прогулочно-экскурсионным судном «Чайка-СПГ». Пока нет информации о пострадавших. Причины происшествия выясняются.

Ранее в Петербурге произошло столкновение двух теплоходов в районе Благовещенского моста. Один из них столкнулся с другим во время туристической прогулки при развороте, после чего второй врезался в опору моста.

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