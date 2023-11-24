Жительница Петербурга донесла на таксиста, который затронул тему СВО во время поездки

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Пассажирка такси в Петербурге обратилась в полицию после того, как обсудила с таксистом тему спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Фонтанка».
Женщина заказала такси от Московского вокзала. Во время поездки таксист начал разговаривать о ходе спецоперации, рассказывать о потерях российской армии, а также выразил соболезнования украинским военным и их семьям.
После этого пассажирка отправилась в полицию через электронную форму, потребовав понаблюдать за таксистом, который, по её мнению, дискредитировал российскую армию.
Также женщина заявила, что мужчина может нести опасность для России, так как он, скорее всего, потенциальный террорист.
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После этого пассажирка отправилась в полицию через электронную форму, потребовав понаблюдать за таксистом, который, по её мнению, дискредитировал российскую армию.
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Анастасия Чинкова