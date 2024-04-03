Актриса Светлана Светличная после инфаркта перестала принимать пищу

Генеральная прокуратура РФ направило в министерство юстиции запрос о признании иноагентом бывшей Примадонны Аллы Пугачёвой. Ведомство изучает возможность этого и в случае положительного заключения народная артистка может пополнить список иноагентов как раз накануне своего юбилея, который будет 15 апреля.