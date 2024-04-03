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Актриса Светлана Светличная после инфаркта перестала принимать пищу

03 апреля 2024, 09:16
Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Госпитализированная после перенесённого острого инфаркта миокарда актриса Светлана Светличная перестала есть и пить. Питание сейчас медики вводят ей внутривенно.

Артистку с инфарктом в тяжёлом состоянии доставили в НИИ имени Склифосовского 27 марта, напоминает телеграм-канал SHOT. До 29 числа она находилась в палате интенсивной терапии, а затем её перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных. Накануне, 2 апреля, Светличную выписали из «Склифа». Теперь она будет проходить лечение в психиатрическом отделении больницы имени Ганнушкина.

Теперь актрису будут кормить и поить с помощью внутривенного питания, которое в виде жидкого раствора подаётся через катетер. За сутки будет вводиться не менее полутора литров питательного раствора. Есть и пить сама Светличная не может из-за сильной слабости и пониженного давления. У актрисы в настоящее время диагностированы коронарный синдром, гипертоническая болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью. Самостоятельно ходить она перестала ещё раньше.

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#сердце
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Лолита рассказала о возникшей из-за климакса проблеме
Певица Лолита рассказала об изменениях голоса из-за климакса
02 апреля 2024, 04:25

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская певица Лолита Милявская пожаловалась, что с возрастом её голос стал меняться. Об этом артистка рассказала в интервью кинорежиссеру Валерии Гай Германике, передает Ura.ru.
«У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут-гаснут, как динамик. Это период, когда ты закрываешься и ничего не видишь и не слышишь», — заявила Милявская.
В настоящее время состояние здоровье певицы стабилизировалось. По словам Милявской, сейчас она в норме и готова к новым свершениям.

Ранее Лолита отреагировала на призыв телеведущей Ксении Собчак «зайти в ту дверь». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#здоровье
#певица
#интервью
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Волочкова выдала всю правду о лицемерии Ивлеевой
Балерина Волочкова предчувствовала скандал из-за «голой» вечеринки Ивлеевой
01 апреля 2024, 15:26

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью YouTube-каналу «Алёна, блин», почему не пришла на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.
Она получила приглашение на мероприятие, но сразу же поняла, что оно станет скандальным. После этого балерина приняла решение не посещать московский клуб «Мутабор».

Также Волочкова рассказала, что Ивлеева вместе со своей съёмочной группой посещала её дом. Однако после этого публично высказывала негативные комментарии в адрес балерины. В частности, речь шла о видео, на котором полуголая балерина танцует с Никитой Джигурдой.

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#анастасия ивлеева
#мероприятия
#скандал
#шоу-бизнес
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«Развонялись»: Макаревич* впервые высказался о теракте в «Крокусе»
29 марта 2024, 11:48

Фото: istockphoto / Sonate

Иноагент Макаревич* спустя семь дней высказался о теракте в «Крокусе» в своем личном телеграм-канале.
70-летний рок-музыкант Андрей Макаревич*, основатель рок-группы «Машина времени», высказался о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Тут некоторые блюстители новой нравственности развонялись в сети - как это Макаревич не прокомментировал события в Крокусе? Не сочувствует. Во-первых, публичное выравнивание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь-помоги. А трындеть не надо. Во-вторых – конечно сочувствую. И жертвам трагедии в Крокусе», - написал в телеграм-канале музыкант.

Макаревич* также отметил, что сочувствует всем жителям России, которые находятся там, где они находятся.
«Но вот тут уж точно помочь не могу. Ваш выбор», — говорится в публикации.

Напомним, что 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в помещение концертного зала и начали растреливать зрителей, которые пришли на концерт музыкальной группы «Пикник». Спустя некоторое время они подожгли здание и пытались скрыться. Их задержали.

* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

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#теракт
#музыкант
#рок
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Стало известно, когда Пугачёву могут признать иноагентом
Пугачёва может быть признана иноагентом в канун 75-летнего юбилея
29 марта 2024, 09:20

Фото: istockphoto/Berezko

Генеральная прокуратура РФ направило в министерство юстиции запрос о признании иноагентом бывшей Примадонны Аллы Пугачёвой. Ведомство изучает возможность этого и в случае положительного заключения народная артистка может пополнить список иноагентов как раз накануне своего юбилея, который будет 15 апреля.
В настоящее время активно проверяются источники финансирования певицы, а также различные высказывания, которые она себе позволяла, передаёт телеграм-канал SHOT. Например, о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». После того, как Минюст соберёт все необходимые сведения, решение по Пугачёвой будет принято в течение десяти дней.

В этом случае иноагентом артистка может быть признана ровно через две недели, в пятницу, 12 апреля. Именно по пятницам в список иноагентов вносятся изменения. А 15 апреля Пугачёва будет отмечать свой 75-летний юбилей.

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В Госдуме рассказали, что станет с Пугачевой
Депутат Соловьев подтвердил, что Пугачеву признают иноагентом
28 марта 2024, 17:24

Фото: iStock/Berezko

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев подтвердил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию Аллы Пугачёвой иноагентом.
По его словам, Пугачёва внесла огромный вклад в российскую эстраду, однако это не дает ей права негативно высказываться в адрес руководства страны и ВС РФ

«В настоящий момент Генпрокуратура начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Процедура, уверен, будет проведена основательно и объективно, в ближайшее время мы узнаем решение», — цитирует НСН Соловьёва.

Он также добавил, что истинные патриоты страны должна вставать на защиту интересов своей родины, своего народа и государства, а не убегать в трудную минуту и из-за границы позволять себе негативные оценки происходящий событий, заключил депутат.

Напомним, 27 марта глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что певицу Аллу Пугачёву собираются признать иностранным агентом. По его словам,
Генпрокуратура уже начала соответствующую процедуру, направив обращение в Министерство юстиции РФ.

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#вс рф
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Хирург назвал роли, подходящие для Кологривого
Хирург Володченков: Кологривый может потерять привлекательность из-за алкоголя
27 марта 2024, 17:58

Фото: iStock/Apiwan Borrikonratchata

Пластический хирург Иван Володченков считает, что у актёра Никиты Кологривого наблюдается ранее старение кожи из-за чего ему подошли бы роли бомжей. Его слова передаёт телеканал «360».
Хирург пояснил, что 29-летний артист может быстро потерять привлекательность из-за злоупотребления алкоголем и табаком. По словам специалиста, у Кологривого тяжелый тип строения мягких тканей лица, и он больше других подвержен возрастным изменениям.

«Если не поменять привычный для человека ритм жизни, не исключать вредные привычки и просто ходить к косметологу, то что-то будет хорошо в моменте. Но этот момент уйдет достаточно быстро», — пояснил Володченков.

Специалист посоветовал Кологривому отказаться от употребления алкоголя и курения.

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#артист
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«Упади на колени»: Кушанашвили прокомментировал пьяный дебош Кологривого
Кушанашвили посоветовал Кологривому просить прощения на коленях за свой дебош
27 марта 2024, 12:30

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Журналист Отар Кушанашвили призвал актёра Никиту Кологривого, устроившего дебош в клубе, упасть на колени и извиняться, в противном случае он потеряет не только друзей, но и поклонников.
«Ну дурак?! Упади на колени, бей лбом своим пустым пол и говори: «Извините, вел себя как свинья». Когда я поступал так, как он, я наутро, приходя в ужас, находил людей, которым причинил моральные, физические мучения и просил у них прощения», — сказал Кушанашвили в шоу «Каково?!».
Он также считает, что Кологривый действительно раскаивается. Если же это не так, то по словам журналиста, актёр потеряет не только друзей, но и зрителей.

Кашанашвили также оценил актёрскую игру Кологривового. По его словам, она никчёмная, и особого таланта у него нет. Он также сравнил артиста со своим котом, который просит есть по утрам.

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#кафе
#шоу
#стихи
#актёр
#артист
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Выбор певицы для выступления на Олимпиаде во Франции вызвал скандал
Выбор певицы Накамуры для выступления на Олимпиаде вызвал скандал во Франции
26 марта 2024, 17:18

Фото: istockphoto / 802290022

Выбор певицы для выступления на Олимпиаде во Франции в текущем году вызвал скандал. Об этом передает New York Times.
Принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр предложили французской певице малийского происхождения Айе Накамуре, известной по композиции Djadja, что вызвало скандал в обществе.

Уточняется, что 63% французов отдали свой голос против участия в открытии Олимпийских игр, ссылаясь на то, что творчество певицы не представляет Францию. В публикации говорится, что Айе Накамуре в своей музыке соединяет несколько языков, диалектов и жанров.

После того как обществу стало известно, что исполнительница может спеть свои песни на Олимпиаде, Накамура начала получать большое количество расистских оскорблений в свой адрес, в связи с чем, полиция Франции начала расследование.

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#скандал
#расследование
#певица
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Актёра Кологривого сняли с роли Жириновского после пьяного дебоша в Новосибирске
26 марта 2024, 13:05

Фото: istockphoto/ipopba

Съёмки биографического фильма «Жириновский. Взлёт» приостановлены. Авторы проекта ищут нового актёра вместо Никиты Кологривого, которого сняли с роли после его пьяных выходок в Новосибирске.
Напомним, сначала актёр устроил скандал в кинотеатре «Победа», где проходила встреча со зрителями. Кологривый эмоционально и заносчиво обвинил организаторов в том, что они не умеют проводить подобные мероприятия, а только «всё просирают», передаёт сетевое издание NGS.ru.

Позже в состоянии алкогольного опьянения он устроил дебош в кальянной. Звезда сериала «Слово пацана» начал приставать к сотруднице заведения, а когда получил отпор, укусил девушку. После этого завязалась потасовка с сотрудниками бара. На кадрах видеозаписи можно наблюдать, как Кологривый срывает с себя футболку, а затем выбивает из рук официантки телефон.

Актёра общими усилиями скрутили и вызвали полицию. Суд приговорил его к административному аресту сроком на 15 суток. Никита позже записал видео с извинениями, но это не спасло его от осуждения коллег и общественности. Авторы фильма о Жириновском объявили новый кастинг на роль, которую должен был играть Кологривый. Исполнительный продюсер картины Светлана Фролова считает, что актёру необходима психологическая помощь, пока «звёздная болезнь» не дала осложнений.

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#суд
#болезнь
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#скандал
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