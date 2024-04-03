Актриса Светлана Светличная после инфаркта перестала принимать пищу

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
Госпитализированная после перенесённого острого инфаркта миокарда актриса Светлана Светличная перестала есть и пить. Питание сейчас медики вводят ей внутривенно.
Теперь актрису будут кормить и поить с помощью внутривенного питания, которое в виде жидкого раствора подаётся через катетер. За сутки будет вводиться не менее полутора литров питательного раствора. Есть и пить сама Светличная не может из-за сильной слабости и пониженного давления. У актрисы в настоящее время диагностированы коронарный синдром, гипертоническая болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью. Самостоятельно ходить она перестала ещё раньше.
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