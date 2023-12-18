Актёр Савинков пожелал успеха новому сериалу о Букиных

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Российский актёр Павел Савинков, исполнивший роль соседа семьи Букиных в ситкоме «Счастливы вместе», пожелал успеха продолжению сериала.
Он отметил, что сериал стал серьёзной частью его жизни, и то, что его не пригласили в продолжение проекта, не расстраивает артиста. Савенков ответил, что, скорее всего, такой ход был спланирован сценаристами и продюсерами заранее, и высказал уверенность в том, что в действиях создателей, должно быть, есть оправданная цель.
Сам сериал, по словам актёра, он смотреть будет и продолжение ему интересно.
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Сам сериал, по словам актёра, он смотреть будет и продолжение ему интересно.
«Должно сложиться очень много обстоятельств, какое-то точное попадание во время, в зрителя. Не знаю, тут не угадаешь. Мне кажется, это лотерея во многом. Я уверен, что там много усилий и таланта вложено. Очень много примеров того, что какие-то замечательные вещи проваливаются в прокате. Поэтому тут не угадаешь, но я желаю, чтобы все получилось», — добавил в беседе с Газета.ру Савенков.
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Мелисса Тимофеева