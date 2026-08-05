Актёр Сергей Жигунов потерял десятки миллионов рублей на своём бизнесе

05 августа 2026, 22:16

Сергей Жигунов потерял 90 миллионов рублей на своей кинокомпании

Сергей Жигунов (Фото: Instagram* / @zhigunov_sergey)

Сергей Жигунов, известный по ролям в фильмах «Гардемарины» и сериале «Моя прекрасная няня», столкнулся с финансовым скандалом вокруг своей кинокомпании. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Актёр уже много лет занимается не только съёмками, но и продюсированием. В 2016 году он зарегистрировал ООО «Студия 7», которая занимается производством фильмов, сериалов и телевизионных проектов. Компания полностью принадлежит самому Жигунову.



Согласно бухгалтерской отчётности, 2025 год студия якобы завершила с убытком в 90 миллионов рублей. Для сравнения, годом ранее финансовый минус компании составлял около 738 тысяч рублей.



После публикаций в СМИ о серьёзных убытках Жигунов заявил, что ситуация была неправильно понята. По словам продюсера, речь шла не о реальных потерях, а о затратах на производство сериала.





«Думал, что я сошел с ума и не заметил таких убытков, которые при ближайшем рассмотрении оказались затратами на производство сериала. Оказалось, что сошел с ума не я, а главбух, которого уволили как раз в период сдачи годовой отчетности. Будем сдавать уточненный баланс. Никаких убытков, тем более банкротства у моих компаний нет», — объяснил Жигунов.