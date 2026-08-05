Актёр Сергей Жигунов потерял десятки миллионов рублей на своём бизнесе
Сергей Жигунов, известный по ролям в фильмах «Гардемарины» и сериале «Моя прекрасная няня», столкнулся с финансовым скандалом вокруг своей кинокомпании. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Актёр уже много лет занимается не только съёмками, но и продюсированием. В 2016 году он зарегистрировал ООО «Студия 7», которая занимается производством фильмов, сериалов и телевизионных проектов. Компания полностью принадлежит самому Жигунову.
Согласно бухгалтерской отчётности, 2025 год студия якобы завершила с убытком в 90 миллионов рублей. Для сравнения, годом ранее финансовый минус компании составлял около 738 тысяч рублей.
После публикаций в СМИ о серьёзных убытках Жигунов заявил, что ситуация была неправильно понята. По словам продюсера, речь шла не о реальных потерях, а о затратах на производство сериала.
«Думал, что я сошел с ума и не заметил таких убытков, которые при ближайшем рассмотрении оказались затратами на производство сериала. Оказалось, что сошел с ума не я, а главбух, которого уволили как раз в период сдачи годовой отчетности. Будем сдавать уточненный баланс. Никаких убытков, тем более банкротства у моих компаний нет», — объяснил Жигунов.Однако история «Студии 7» действительно была непростой. В 2023 году компания уже проходила процедуру банкротства, но позже смогла выйти из кризисной ситуации.
Кроме того, ранее Жигунов участвовал в судебном споре с «Амедиа Продакшн» из-за сериала «В парке Чаир». Продюсер заявлял, что после расторжения договора его идея была переработана без его участия, и требовал взыскать около 14 миллионов рублей.
Всего у «Студии 7» накопилось 12 арбитражных дел на общую сумму почти 92,5 миллиона рублей. В большинстве разбирательств компания выступает ответчиком, а часть процессов всё ещё продолжается. Основные претензии связаны с договорными обязательствами и финансовыми спорами.
Также у компании открыто исполнительное производство с задолженностью около 32,4 миллиона рублей.
Сам Жигунов уверяет, что речи о банкротстве и катастрофе не идёт. Теперь компании предстоит исправить отчётность и доказать, что финансовые проблемы оказались лишь следствием ошибок, а не серьёзного кризиса.