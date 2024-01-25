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Актёр Смольянинов* заявил о готовности получить гражданство Украины

25 января 2024, 11:30
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), который покинул РФ, заявил, что готов получить гражданство Украины.
Желание стать гражданином этой страны он высказал во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Они связались с ним и представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагмент их разговора в соцсети «ВКонтакте».

Во время беседы пранкеры сказали, что на Украине готовы обсудить выдачу Смольянинову и его семье украинского гражданства.


«Лично для меня это вообще идеальное предложение», —ответил актер.
Артур Смольянинов также дал согласие на то, чтобы сначала организовать непубличный визит на Украину, во время которого он бы смог обсудить с офисом президента детали получения нового гражданства.

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*внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов
#актёр
#украина
#общество
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Сбербанк планирует подать в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской
25 января 2024, 08:30

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В планах Сбербанка обратиться в суд с заявлением о признании банкротом супруга блогера Елены Блиновской.
Данное сообщение размещено на Федресурсе, пишет РИА Новости.

«Публичное акционерное общество «Сбербанк России»… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», - сказано в сообщении.
Блогер Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере. Чуть позже фигурантом дела стал и её супруг Алексей Блиновский. На этой неделе Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.

По данным СК, блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на сумму, превышающую 918 млн рублей.

Ранее Замоскворецкий районный суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве. Отмечается, что были рассмотрены ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество родственников Елены Блиновской и иных подконтрольных юридических лиц.

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#блогер
#сбербанк
#банкротство
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Во Владивостоке пройдёт концерт Арбениной, который хотели отменить
24 января 2024, 10:48

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке, который городские власти рекомендовали отменить, всё-таки состоится.
Городской Муниципальный центр управления сообщает, что концерт согласован с Минюстом РФ.

На минувшей неделе в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из граждан попросил отменить концерт Дианы Арбениной 27 февраля. МЦУ Владивостока в ответ заявил, что артистка официально не является иноагентом или релокантом, но управление культуры владивостокской администрации рекомендовало организаторам отменить концерт.

Сейчас на онлайн-площадке Vl.ru можно приобрести билеты на концерт Арбениной. На минувшей неделе такой возможности не было.

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#певица
#шоу-бизнес
#концерт
#новости
#минюст рф
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На компанию юмориста Гальецева подали в суд
С компании юмориста Гальцева через суд требуют свыше 1,5 млн рублей
24 января 2024, 10:21

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

С компании юмориста Юрия Гальцева через суд потребовали более 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что его «Чаплин-клуб» в Петербурге грозят закрыть из-за неуплаты аренды и больших убытков.

Руководство компании «Сатурн ВМ» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием обеспечить выплату клубом задолженности по аренде помещения. Истец добавил, что клуб должен был выплачивать 126 тысяч рублей в месяц, однако за год не было погашено ни одного платежа.

Согласно постановлению суда, теперь компания Гальцева должна выплатить 1 540 272 рублей, в которые входят сумма за годовую аренду, пени и судебные расходы.

Также «Чаплин-клуб» могут закрыть из-за больших убытков и предоставления недостоверной информации о доходах в ЕГРЮЛ.

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#суд
#аренда
#долги
#санкт-петербург
#компании
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Катя Лель передала в истринский клуб свадебный наряд на маскировочные сети
24 января 2024, 10:00

Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев

Певица Катя Лель отдала собственное свадебное платье и фату на маскировочные сети. Об этом сообщила глава Истры Татьяна Витушева.
«Знаменитая певица узнала о проекте городского округа Истра «Волонтёры Победы». Люди серебряного возраста помогают военнослужащим на СВО. Они плетут сети, вяжут тёплые вещи, изготавливают окопные свечи и собирают посылки с сухофруктами», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
По её словам, певица приняла решение внести свой вклад в создание маскировочный сетей. Она передала в истринский клуб «Активное долголетие» свадебное платье и фату, из которых изготовят белые сети для маскировки.

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#шоу-бизнес
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#сво
#спецоперация
#подмосковье
#московская область
#татьяна витушева
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Покинувшего Россию Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке
23 января 2024, 19:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Покинувшего Россию после «голой» вечеринки Ивлеевой Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что российского певца заметили на концерте Мадонны. У него в руках было много пакетов с мерчом певицы.

Ранее сообщалось, что после скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор» Киркоров решил пожертвовать пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица». Он выделил средства, полученные им за участие в шоу «Новогодняя Маска». Как объяснил певец, он решил помочь белгородцам, пострадавшим в результате обстрелов со стороны Украины.

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#концерт
#певец
#россия
#киркоров
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В Раменском отменили концерт Лолиты
23 января 2024, 12:04

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В подмосковном Раменском отменили концерт Лолиты Милявской, запланированный на 15 февраля. Об этом сообщило общественное движение «Зов народа» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что после отмены концерта была остановлена продажа билетов, а всех зрителей уведомили о способах возврата уже приобретённых билетов.

Ещё в конце декабря прошлого года активисты движения «Зов народа» направили обращение к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой отменить выступление Лолиты.

Ранее сообщалось, что были отменены и концерты в Новосибирске и Омске, проведение которых должно было состояться весной.

Напомним, что жалобы на исполнительницу начали поступать после её участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, которая прошла в конце декабря.

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#концерт
#раменское
#певица
#подмосковье
#запрет
#андрей воробьёв
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Лолита объяснилась за пост с поздравлениями Зеленского
Лолита: интерес к посту о Зеленском стал результатом работы украинской стороны
22 января 2024, 21:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Лолита Милявская обвинила украинскую сторону в росте интереса к посту 2019 года с поздравлениями Зеленскому, так как на Украине заинтересованы в разжигании внутренних конфликтов в России.
«На фоне трагедии, траура, варварского совершенно расстрела, не побоюсь этого слова, в Донецке, мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной, я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине», - пояснила Лолита в своем Telegram-канале.

По словам певицы, именно украинская сторона спровоцировала рост интереса к посту четырехлетней давности. Она считает, что сделано это для того, чтобы «мы друг другу горло перегрызли», так как Украина заинтересована в разжигании внутренних конфликтов в России, уверена Лолита.

Напомним, в 2019 году на своей странице в сети Instagram* (запрещена в России как экстремистская) Лолита в шутку заявила, что выезжает в Киев. Она также тогда выразила надежду на то, что с приходом к власти Зеленского ситуация в стране стане лучше.

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#концерт
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#telegram
#киев
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SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина
Ставший доверенным лицом Путина SHAMAN сказал, что продолжит «служить России»
22 января 2024, 19:35

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Певец SHAMAN, ставший доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, рассказал в беседе с РИА Новости, какими задачами планирует заняться.
Певец отметил, что в качестве доверенного лица президента он продолжит служить нашей стране, только будет делать это еще лучше, чем прежде. В интервью SHAMAN не стал разглашать каких-либо подробностей, подчеркнув, что скоро зрители все увидят сами.

«Я поддерживаю выдвижение Владимира Путина на пост президента РФ, так как в это непростое для государства, да и всего мира, время, он неотступно ведет нашу страну к победе», — приводит слова музыканта РИА Новости.
Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах. В Центризбирком доставили девяносто пять коробок с подписными листами.

Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. Впервые Путин рассказал о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#певец
#цик
#путин
#рф
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Группа «Несчастный случай» впервые выступит в Канаде и США
22 января 2024, 18:14

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Группа «Несчастный случай» по случаю своего 40-летнего юбилея впервые отправится на гастроли в Канаду и США. Об этом рассказал основатель и постоянный фронтмен музыкального коллектива Алексей Кортнев.
В феврале нынешнего года группа 11 концертов в 11 разных городах, проехав через весь американский континент. Начиная с третьего числа, музыканты выступят сначала в канадских Торонто, Монреале, Калгари и Ванкувере. Американская часть турне стартует 9 февраля в Сиэтле. Затем последуют Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Атланта, Нью-Йорк и Бостон. По словам Кортнева, гастроли позволят понять, насколько многочисленна аудитория группы за океаном.

Последнее выступление «Несчастного случая» датировано 24-м февраля 2022 года. Все их последующие ранее запланированные концерты были отменены. Например, уже в этом году было отменено выступление коллектива в Ростове-на-Дону. Концерт должен был состояться в ресторане «Пино Нуар».

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