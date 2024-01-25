Актёр Смольянинов* заявил о готовности получить гражданство Украины

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), который покинул РФ, заявил, что готов получить гражданство Украины.
Желание стать гражданином этой страны он высказал во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Они связались с ним и представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагмент их разговора в соцсети «ВКонтакте».
Во время беседы пранкеры сказали, что на Украине готовы обсудить выдачу Смольянинову и его семье украинского гражданства.
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*внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов
Во время беседы пранкеры сказали, что на Украине готовы обсудить выдачу Смольянинову и его семье украинского гражданства.
«Лично для меня это вообще идеальное предложение», —ответил актер.Артур Смольянинов также дал согласие на то, чтобы сначала организовать непубличный визит на Украину, во время которого он бы смог обсудить с офисом президента детали получения нового гражданства.
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*внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов
Мария Фирсова