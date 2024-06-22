Актёру Ефремову предложили УДО в обмен на участие в спецоперации

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российскому актёру Михаилу Ефремову, отбывающему срок в колонии после смертельной аварии, которую он устроил, предложили выйти по условно-досрочному освобождению. Взамен он должен принять участие в специальной военной операции на Украине.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, участники движения «Ветераны России» направят соответствующее письмо в белгородскую колонию, где артист отбывает срок. Ефремов сможет поехать в зону боевых действий, чтобы реабилитироваться за совершённое им уголовное преступление. Хотя окончательное решение останется за судом, общественники готовы ходатайствовать об этом, в случае, если актёр согласится с предложенными условиями.
Председатель движения ветеранов Ильдар Резяпов отметил, что с учётом времени, проведённого в СИЗО, Ефремов отбыл уже более половины срока. По его мнению, актёр уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь.
Адвокат актёра Эльмар Пашаев, к слову, сам сейчас находящийся в зоне СВО, считает, что по возрасту и состоянию здоровья Ефремова вряд ли направят на передовую, но ему могут найти занятие с меньшей физической нагрузкой.
Михаил Ефремов был приговорён к 7,5 годам заключения за пьяное ДТП в Москве. Актёр выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров.
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Председатель движения ветеранов Ильдар Резяпов отметил, что с учётом времени, проведённого в СИЗО, Ефремов отбыл уже более половины срока. По его мнению, актёр уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь.
Адвокат актёра Эльмар Пашаев, к слову, сам сейчас находящийся в зоне СВО, считает, что по возрасту и состоянию здоровья Ефремова вряд ли направят на передовую, но ему могут найти занятие с меньшей физической нагрузкой.
Михаил Ефремов был приговорён к 7,5 годам заключения за пьяное ДТП в Москве. Актёр выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров.
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Александр Бойцов