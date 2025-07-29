Алексей Воробьёв поделился кадрами, на которых его жена позирует в откровенном наряде

29 июля 2025, 12:11

Алексей Воробьёв показал, как отдыхает со своей женой

Алексей Воробьёв (Фото: Telegram @alexsparrow_official)

Певец Алексей Воробьёв отправился отдыхать вместе с супругой Аидой Гарифуллиной за границу. В своём блоге артист показал морскую прогулку, на которой его жена блистала в дерзком наряде.