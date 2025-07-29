Алексей Воробьёв поделился кадрами, на которых его жена позирует в откровенном наряде
Певец Алексей Воробьёв отправился отдыхать вместе с супругой Аидой Гарифуллиной за границу. В своём блоге артист показал морскую прогулку, на которой его жена блистала в дерзком наряде.
Супруги выбрали для своего отпуска жаркий курорт, главным развлечением которого стала прогулка на яхте. Воробьёв решил поделиться своим счастьем с поклонниками и показал милое видео, в котором главную роль занимает его жена. Алексей заснял Аиду в откровенном платье с глубоким вырезом в тот момент, когда она снимала его.
Гарифуллина очень старательно записывала видео на свой телефон, приняв весьма соблазнительную позу. Нежное платье с рисунком из цветов очень подчёркивало её фигуру, а изредка спадающие с плеч лямки добавляли игривость. Видео получилось очень романтичным и пронизанным любовью.
Напомним, что пара поженилась в апреле 2025 года, однако свадебная церемония была тайной.
Читайте также: