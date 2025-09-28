Анфиса Чехова устроила жениху «предсвадебный тест» на готовность к браку

28 сентября 2025, 22:24

Анфиса Чехова отправила возлюбленного по врачам, в том числе к психологу

Анфиса Чехова и Александр Златопольский (Фото: Instagram* / @achekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова согласилась выйти замуж за своего избранника. Предложение руки и сердца прозвучало в романтической атмосфере Парижа. Пока дата свадьбы не определена, но будущая супруга уже начала активно «тренировать» жениха к жизни в браке.





По инициативе Анфисы её возлюбленный, продюсер Александр Златопольский, прошёл обследование у разных специалистов, включая психотерапевта. Он также испытал на себе криокапсулу с температурой –130 °C и принимал радоновые ванны, хотя от гирудотерапии отказался.





«Я его пугаю», — с улыбкой призналась Чехова в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.