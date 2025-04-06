Бизнес Валентина Юдашкина теряет миллионы после его смерти

Валентин Юдашкин (фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Бизнес-империя модельера Валентина Юдашкина теряет миллионы рублей после его смерти. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В настоящее время две компании, принадлежащие Юдашкину, продолжают работу. Речь идёт о фирмах по производству верхней одежды «Шанти» и «Димакс». Их модельер передал дочери Галине, однако за прошлый год первая компания ушла в минус на более чем шесть миллионов рублей, а вторая – на 4,7 миллиона рублей.
Напомним, что самый известный бизнес Валентина Юдашкина – Дом моды – был закрыт в первой половине 2024 года. В общей сложности фирма действовала порядка 23 лет под руководством модельера.
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Напомним, что самый известный бизнес Валентина Юдашкина – Дом моды – был закрыт в первой половине 2024 года. В общей сложности фирма действовала порядка 23 лет под руководством модельера.
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Анастасия Чинкова